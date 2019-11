Test Valencia, comanda Marquez

Seconda giornata di test a Valencia e il campione del mondo Marc Marquez, con la sua Honda è il più veloce nelle prove del mattino con il tempo di 1'30"664.

A 21 millesimi si piazza Pol Espargaro (Red Bull KTM Factory Racing) seguito da un decimo da Franco Morbidelli (Petronas Yamaha SRT).

In casa Ducati, Andrea Dovizioso ha il 7/o tempo mentre Jack Miller (Pramac Racing), è nono e Michele Pirro, collaudatore del costruttore di Borgo Panigale è 15/o.

La giornata di Aprilia inizia in modo complicato.

Aleix Espargaro cade all'ultima curva senza riportare conseguenze fisiche, Andrea Iannone invece, è costretto a fermarsi alle 12:30 alla curva 1 perché la sua RS-GP va in fiamme.

Per fortuna il pilota ha avuto il tempo necessario per fermarsi ed evitare gravi conseguenze.

Pur avendo evitato il peggio, l'Aprilia dell'abruzzese ha lasciato del liquido in pista, ragione per cui è stata esposta la bandiera rossa ed è stata interrotta la sessione per permettere ai commissari di pulire l'asfalto.