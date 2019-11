La Lazio espugna San Siro dopo 30 anni

San Siro non è più un tabù per la Lazio. Dopo 30 anni la squadra biancoceleste si impone 2-1 sul Milan in una gara molto combattuta e sale al quarto posto in classifica a 21 punti in coabitazione con Cagliari e Atalanta e a -1 dalla Roma terza. La squadra di Simone Inzaghi per questa vittoria deve ringraziare il suo bomber Ciro Immobile autore del primo gol della gara, il 100esimo con la maglia della Lazio e il 13esimo in campionato, e Joaquín Correa autore del gol vittoria all'83' dopo che il Milan aveva trovato il pari al 29' del primo tempo grazie ad un autogol di Bastos. Il Milan dell'ex Pioli dopo la vittoria contro la Spal, non trova continuità anche a causa delle assenze. Pioli deve rinunciare a Suso e ripropone Bennacer, con Krunic titolare per la prima volta da quando è in rossonero.



La Lazio parte bene e al 6' un errore di Paquetà, libera Lulic che serve in area Immobile, diagonale da posizione defilata, ma Donnarumma respinge su Romagnoli che spazza in angolo. All'8' errore di Strakosha che consegna palla a Castillejo. Lo spagnolo serve in area il polacco che, leggermente defilato, prova il destro, Acerbi in scivolata lo chiude in angolo. Poco dopo ancora un rischio di Strakosha che, servito all'indietro da Acerbi, temporeggia troppo sulla pressione di Piatek e il polacco per poco non gli ruba la sfera. Il Milan spinge e Calhanoglu su punizione cerca il palo del portiere mandando sul fondo, poi al 21' Paquetà, servito al limite di destra, va a tu per tu con Strakosha ma gli calcia addosso. Al 22' la Lazio colpisce la traversa: Luis Alberto, al limite, apre in area per Immobile che, defilato sulla sinistra, calcia sul secondo palo colpendo in pieno il legno. I capovoglimenti di fronte sono continui con Castillejo dai 20 metri impegna Strakosha che si allunga a deviare in angolo.



Al 25' Lazio in vantaggio: cross di Lazzari dalla destra, Immobile sorprende Duarte e di testa infila Donnarumma sul secondo palo. Il vantaggio però dura poco. Al 29' pareggio del Milan: cross di Theo Hernandez dalla sinistra, Piatek allunga il piede facendo carambolare il pallone sul petto di Bastos che spiazza Strakosha e mette dentro per l'1-1. Nel finale di primo tempo grande parata di Donnarumma su Correa servito in area da Immobile ma Calvarese ferma tutto per fuorigioco.



Ad inizio ripresa Krunic recupera palla al limite della propria area e innesca il contropiede rossonero con Calhanoglu che serve al limite Leao, Milinkovic-Savic è però provvidenziale nel recupero. Al 64' proteste vibrate della Lazio per una presunta spinta di di Theo Hernandez su Lazzari, ma Calvarese lascia correre. Sul rovesciamento di fronte punizione per il Milan: Calhanoglu calcia forte in porta, centrale per Strakosha che respinge con i pugni. la Lazio spinge in cerca del gol vittoria e al 76' Lazzari vede e serve in area Parolo che, defilato sulla destra, calcia forte sul primo palo trovando la deviazione in angolo di Donnarumma. Il gol è nell'aria e arriva all'83': Luis Alberto intercetta una respinta corta di testa di Duarte e verticalizza subito per Correa che a tu per tu con Donnarumma non sbaglia e sigla il liberatorio gol dell'1-2 con la gioia di Inzaghi e anche di Lotito e Tare in tribuna. Il Milan nel finale prova un disperato recupero che si infrange sulla difesa biancoceleste.