Dzeko e Zaniolo affondano il Milan

Roma - Milan

La Roma, pur priva di tanti titolari, ha infilato la difesa colabrodo del Milan (quattro gol subiti in due partite), rimettendosi in corsa per la zona Champions.



Dopo una prestazione discreta, con qualche tentativo di andare a rete, il Milan ha subito un gol di Dzeko su un angolo "corretto" da Mancini per l'attaccante bosniaco, non marcato dalla retroguardia rossonera. Insomma, come contro il Lecce, la squadra di Pioli non ha saputo evitare le frane difensive, andando sotto. Dopo alcuni pericoli corsi, ma evitati, il Milan ha pareggiato con il gol del terzino arrembante Hernandez. Ma Zaniolo ha riportato in vantaggio la Roma dopo un errore di Calabria che ha servito…Dzeko.



Svarioni tanti, da parte dei rossoneri, che hanno finito per pagare. La incerottatissima Roma ha cosi' superato un Milan che, cambiato allenatore, nemmeno con Pioli riesce a venir fuori da una situazione difficile. Dopo il buon primo tempo contro il Lecce sembra che si sia squagliato tutto, in casa rossonera. Sono affiorate le polemiche, le battute fra Berlusconi, Maldini ecc. Insomma, i fatti (e i risultati) sono questi. La Roma, nonostante tutto, e' riuscita a ottenere tre punti che fanno sperare in un avvenire migliore, col recupero degli infortunati.



Fonseca (tornato in panchina dopo la squalifica e privo dello squalificato Kluivert) aveva richiamato Fazio al centro della difesa, Spinazzola sulla destra (Florenzi in panca) e aveva inserito dall'inizio Pastore e Perotti in avanti. Pioli aveva fatto delle scelte: in difesa Conti e non il rientrante Calabria; in attacco Leao e non Piatek, entrato nella ripresa, che pure era tornato a segnare. Nelle prime battute il Milan si e' proiettato nella meta' campo romanista, ma nessuno e' andato decisamente a concludere con precisione: qualche tentativo ribattuto, niente di piu'.



Sul fronte romanista, un cross ben rintuzzato dalla difesa rossonera. Leao poi non ha centrato la porta da destra. Un gol di Paqueta' al 16' su assist di Kessie e' stato invalidato per offside, ma la difesa romanista non era sembrata ben messa. Ci ha provato anche Pastore dal limite, mettendo fuori di poco. Partita equilibrata, come capirete, senza grandi impennate; talvolta anche noiosa. Su una palla persa da Kessie in area, Pastore ha tirato fuori da destra. Lopez ha dovuto prendere un tiro di Calhanoglu basso, sulla destra. Alla lunga, il Milan si e' fatto piu' pericoloso. Anche Suso e' andato a concludere, ma centralmente.



Poi e' venuta fuori la Roma: Donnarumma ha dovuto deviare un formidabile sinistro di Zaniolo; sull'angolo da destra, battuto da Veretout, al 38', Mancini ha prolungato all'indietro e Dzeko di testa ha insaccato. Male la difesa rossonera, nella circostanza. Donnarumma ha dovuto deviare successivamente un tiro ravvicinato di Pastore da destra. Mancato di poco il raddoppio. Biglia ha commesso qualche errore in area, ma i romanisti non ne hanno approfittato.



In realta' qualcosina in piu' l'ha fatta il Milan, ma la Roma ha sfiorato il raddoppio. I rossoneri hanno cominciato male la ripresa, perdendo qualche palla sanguinosa nei pressi dell'area. Una punizione di Kolarov deviato da Romagnoli e un colpo di testa di Smalling di poco fuori, hanno rafforzato l'impressione di una certa superiorita' giallorossa. Poi Pioli ha fatto entrare Calabria al posto di Conti. Fonseca ha risposo con Antonucci in vece di Perotti.



Ma al 10' il Milan e' andato avanti e Hernandez su palla da destra ha controllato ha insaccato di destro, con tiro deviato da Smalling. Ma al 13', Dzeko ha sfruttato un errore di Calabria: il centravanti ha servito Zaniolo che di sinistro ha battuto Donnarumma e 2-1 Roma.



Pioli ha fatto entrare Piatek (che non ha quasi visto palla) al posto di Paqueta'. Biglia (un po' appannato) non ha saputo sfruttare una palla dal limite. Anche Mancini di testa ha mancato incredibilmente di testa il gol del 3-1. Bennacer ha preso il posto di Biglia. Un infortunio a Spinazzola ha costretto Fonseca a far esordire il turco Cetin. Un gol di Pastore e' stato annullato per evidente offside.



Donnarumma poi ha preso una palla-gol di Zaniolo, stanchissimo e sostituito da Santon. Un tiro di Calhanoglu sull'esterno della rete, un'altra palla finita di poco fuori, una salvataggio di Kolarov, poi l'epilogo. Ha vinto la Roma, meritatamente, perche' il Milan ha commesso troppi errori.