Pole di Marquez a Motegi, Morbidelli 2°

Marc Marquez

Il campione del mondo Marc Marquez conquista la pole position nel Gp del Giappone classe MotoGp.



Col tempo di 1'45''763, il pilota della Honda precede le Yamaha Petronas di Franco Morbidelli (+132 millesimi) e Fabio Quartararo (+181).



Quarto tempo per Maverick Vinales, con la Yamaha, che avrà al suo fianco in seconda fila Cal Crutchlow (Honda Lcr) e Jack Miller (Ducati Pramac). In terza fila le Ducati di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci e l'Aprilia di Aleix Espargarò. Decimo tempo per Valentino Rossi.