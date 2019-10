A Mollema il Lombardia

Bauke Mollema ha vinto in solitaria la 113ª edizione del Giro di Lombardia di ciclismo, con il tempo di 5h52'59".



L'olandese della Trek-Segafredo è scattato in contropiede sul Civiglio, a circa 18 chilometri dell'arrivo, e ha fatto il vuoto per trionfare nella prima classica Monumento della carriera, che si è conclusa a Como.



Completano il podio lo spagnolo Alejandro Valverde (Movistar) e il colombiano Egan Bernal (Ineos), arrivati a 20". Male gli italiani.



Mollema non ha trattenuto la commozione ed è scoppiato a piangere subito dopo il traguardo di Como. Il suo attacco da lontano ha ricordato quello con cui ha vinto la Clásica di San Sebastián nel 2016. Un olandese non vinceva la Classica delle Foglie Morte dal 1981, con il successo di Hennie Kuiper.



Il migliore degli italiani è stato Giovanni Visconti, 17° ma staccato dai big. Deludente Nibali: lo 'Squalo' si è staccato dal gruppo dei migliori all'inizio del Civiglio. Per Valverde invece si tratta del terzo secondo posto al Lombardia in carriera, senza essere mai riuscito a vincere.

