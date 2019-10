A Suzuka Hamilton insegue record Schumi

La conformazione del tracciato, uno dei più "guidati" di tutto il calendario, e le statistiche (cinque trionfi consecutivi) conferiscono alla Mercedes un leggero vantaggio teorico in vista del Gp del Giappone, 17ma tappa del mondiale di F1, che si corre domenica a Suzuka.



Vincendo, Lewis Hamilton eguaglierebbe Michael Schumacher, vincente sei volte in Giappone.



Gli aggiornamenti messi in pista dalla Ferrari nell'ultimo periodo, però, hanno reso la Rossa una vettura competitiva su tutti i tipi di tracciato, non solo su quelli dai lunghi rettilinei che privilegiano la grande potenza della SF90. Peri quotisti Snai la vittoria del campione britannico vale 2,50, con Charles Leclerc ad inseguire il campione del mondo nel pronostico a 2,75 e con il quale condivide la quota sulla pole position (2,50 per entrambi). Le novità tecniche in casa Ferrari hanno fatto bene anche a Sebastian Vettel che insidia da vicino i due grandi favoriti: la sua vittoria si gioca a 4,50.