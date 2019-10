Quinto posto per Paratore all'European Tour

Renato Paratore

Al Portugal Masters di golf buon avvio per Renato Paratore. A Vilamoura il player capitolino ha chiuso il primo round in 5/a posizione (66, -5) a tre colpi da Louis De Jager, leader con 63 (-8).



Dopo il blackout iniziale, caratterizzato da un bogey, l'azzurro ha poi realizzato sei birdie grazie a un finale in crescendo. Oltre a De Jager brilla anche Justin Walters, 2/o (65, -6) al fianco del britannico Oliver Fisher e dell'australiano Jake McLeod. Nel torneo dell'European Tour inseguono i big.



Matt Wallace, tra i favoriti della vigilia, è 12/o (67,-4). Stesso score per Eddie Pepperell, Martin Kaymer, Lucas Bjerregaard e Thomas Bjorn. mentre Lee Westwood, ex numero uno al mondo, è 23/o (68, -3) e precede in classifica Tom Lewis, campione uscente e a caccia del tris di successi dopo quelli 2011 e 2018. Lewis è 38/o (69,-2) come il fiorentino Lorenzo Gagli. Solo 57/o (70, -1) Nino Bertasio.