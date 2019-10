Francia ko, Galles in semifinale

Galles

Il Galles è la terza semifinalista della Coppa del Mondo di rugby in corso di svolgimento in Giappone.



All'Oita Stadium i gallesi compiono una grande rimonta, dopo aver chiuso il primo tempo sotto 19-10 contro i 'galletti', imponendosi di misura 20-19 e ora aspettano la vincente della sfida tra i padroni di casa del Giappone e il Sud Africa.



Già decisa l'altra semifinale che vedrà in campo Nuova Zelanda e Inghilterra.