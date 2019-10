Torna la Staffetta Bartali

Domenica è in programma la terza edizione della Staffetta Bartali, a Firenze.



L'evento, organizzato da Uisp Firenze, partirà da piazza Duomo fino ad arrivare al museo Bartali, a Ponte a Ema, per un totale di 15 chilometri.



L'iscrizione alla manifestazione, patrocinata dai Comuni di Firenze, Bagno a Ripoli e dalla Regione Toscana, è gratuita e comprende un gadget. La staffetta, dopo la partenza in piazza Duomo, farà tappa nella Sinagoga in via Farini dove il Rabbino consegnerà al capo della staffetta una pergamena rievocativa della documentazione che Bartali usava inserire nel telato della propria bicicletta.



Al termine della pedalata la pergamena verrà consegnata al museo Bartali di Ponte a Ema. L'obiettivo è fare sport e celebrare la figura di Gino Bartali, come uomo e atleta.