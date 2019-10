Un concorso per coprire il campo di Roma

Primo passo per la valorizzazione del Centrale del Foro Italico. Grazie alla copertura, infatti, l'impianto sarà utilizzato tutto l'anno: Sport e Salute ha pubblicato il concorso internazionale per il "concept" del nuovo Centrale del Foro Italico, un progetto fortemente voluto anche dal Comune di Roma e dalla Regione Lazio, che consentirà di utilizzare l'impianto tutto l'anno per diverse discipline sportive oltre al tennis, dal basket alla pallavolo, passando per boxe, scherma, calcio a cinque.



Il costo stimato per la realizzazione dell'opera è pari a 27,6 milioni. Per garantire la massima partecipazione, in particolare dei giovani professionisti, il concorso internazionale sarà a due fasi. La prima riguarderà il "concept" e sarà anonima.



La Commissione giudicatrice sceglierà le migliori sette per la seconda fase, il vincitore realizzerà il progetto ma alle sette proposte verrà comunque garantito un premio di partecipazione. La realizzazione dell'intervento sarà finanziata da Sport e Salute Spa.