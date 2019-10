Campionato del mondo 5 birilli

RAI SPORT HD

| IL PROGRAMMA DI OGGI



- 15.00 Fioravante VECCHIONE (ITA) vs Walter INGENERI (ARG)

- 16.30 Eliomar BERRUTTI (URY) vs Erling SJORUP (DNK)

- 18.00 Luciano CICCOLELLA (SVI) vs Peter DEBAES (BEL)

- 21.30 Max GABEL (GER) vs David MARTINELLI (ITA)

- 22.30 Diego CAPOTE (URY) vs Rune KAMPE (DNK)





Da oggi a domenica 20 ottobre i migliori 64 giocatori al mondo di Stecca, in rappresentanza di 17 nazioni, si affronteranno a Pistoia, in Toscana.



E’ la 24ª edizione di un Mondiale nel quale 13 azzurri proveranno a riprendersi il titolo vinto 2 anni fa a Necochea da un argentino, Alejandro Martinotti.



L'eterna sfida tra tangheros e italiani si perpetua al Palacarrara.



In questa pagina troverete le dirette e i video delle partite più belle!