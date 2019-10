Stasera in Europa chiudono Roma e Lazio

Europa League

Tutto pronto per l'appuntamento di Europa League in programma alle 19.00 sera in Austria.



La Roma cambiera' qualcosa, ma l'obiettivo e' quello di non distruggere quanto di buono fatto finora e i cambi al quale Fonseca sara' costretto giocoforza, soprattutto a causa degli infortuni, cercheranno di non snaturare il gioco della squadra.



In difesa torna Mancini dopo la squalifica in campionato, e Spinazzola va dare un turno di riposo a Kolarov che finora le aveva giocate tutte.



Discorso identico in attacco dove Kalinic fara' tirare il fiato a Dzeko, l'altro che, assieme a Pau Lopez, era l'unico sempre in campo. Il posto di Pellegrini dietro alla punta verra' occupato da Pastore con Zaniolo a desta e Kluivert dall'altra parte del campo.



Sara' tutta un'altra Lazio, quella che scendera' in campo alle 21.00 per affrontare il Rennes allo stadio Olimpico, nella seconda giornata del girone E di Europa League.



Il tecnico Inzaghi pensa a un turnover quasi totale per sfidare i francesi, con l'intenzione di confermare soltanto tre giocatori rispetto la vittoria con il Genoa in campionato: Strakosha in porta, Acerbi in difesa e Immobile in attacco.



L'allenatore variera' tutti gli altri uomini e ha spiegato le sue motivazioni in conferenza stampa alla vigilia: "Voglio vedere anche nomi nuovi in determinate gare - ha detto dal centro sportivo di Formello - perche' la crescita passa per le partite. Non regalo niente, chi merita, gioca".



"I nuovi acquisti? Lazzari si e' inserito subito, si sta alternando con Marusic. Gli altri vengono da un altro paese e hanno bisogno di adattamento. Sono ragazzi molto volenterosi, per qualcuno di loro domani puo' essere una grande occasione". Out soltanto Correa, uscito per infortunio domenica e assente per tutta la settimana.