Pinturault in testa a Soelden

Pinturault Alexis

Il francese Alexis Pinturault in 1'07.10 è al comando dopo la prima manche dello slalom gigante di Soelden.



Secondo l'altro francese Mathieu Faivre in 1'07.12. Terzo lo svizzero Marco Odermatt in 1'07.43.Solo 8/o in 1'07.90 il norvegese Henrik Kristoffersen, alla vigilia dato come favorito dopo il ritiro dalle competizioni dell'austriaco Marcel Hirscher.



Per un'Italia modesta il migliore, dopo la prova dei primi 34atleti al via, è il trentino Luca De Aliprandini, al momento diciassettesimo in 1'08.39. Poi ci sono Manfred Moelgg diciannovesimo e Dominik Paris che, con il pettorale 32 ha tentato di raccogliere punti anche in questa disciplina. Ma al momento è solo trentesimo e rischia pertanto di non qualificarsi per la manche decisiva. Certamente fuori dai trenta è finito lo specialità di gigante Riccardo Tonetti che ha chiuso in 1'09.99. Seconda manche - in una giornata di caldo sole - alle 13:00 su RaiSportHD