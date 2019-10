Napoli - Atalanta, 2-2 e polemiche

L'Atalanta mantiene dunque la terza posizione mentre il Napoli ora rischia di subire il sorpasso della Roma e l'aggancio da parte della Lazio.

Napoli avanti con Maksimovic al 16’, il pareggio dell’Atalanta arriva a fine primo tempo con Freuler al 41’ lasciato libero dalla difesa partenopea.

Nella ripresa è Milik a riportare la squadra di Ancelotti in vantaggio, ma nel finale arriva il discusso pareggio di Ilicic.

Vibranti le proteste dei napoletani in occasione del gol di Ilicic, per un contatto che precede la rete tra Llorente e Kjaer, il Var dice no e a farne le spese è Ancelotti che viene mandato negli spogliatoi anzitempo da Giacomelli.

Sono ben 10 i minuti di recupero: nel finale Meret salva il Napoli dalla beffa bloccando una conclusione di Ilicic.