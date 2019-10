Lazio e Celtic deferite per cori e striscioni illeciti

La Commissione Disciplinare dell'UEFA ha deferito Celtic e Lazio per "cori illeciti" durante la partita valida per la fase a gironi di Europa League di giovedì 24 ottobre a Glasgow.

La compagine scozzese è stata deferita anche per uno "striscione illecito" comparsi sugli spalti sempre durante la gara.

Il caso verrà esaminato il prossimo 21 novembre.