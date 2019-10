Tra poco Italia-Grecia

RAI SPORT HD

Saranno Lorenzo Insigne, Ciro Immobile e Federico Chiesa a comporre il tridente dell'Italia nella partita contro la Grecia, valida per le qualificazioni a Euro 2020, in programma questa sera allo stadio Olimpico.



Il ct azzurro conferma il 4-3-3 con Donnarumma in porta; in difesa D'Ambrosio, Bonucci, Acerbi e Spinazzola; a centrocampo Barella, Jorginho e Verratti; in avanti il trio composto dai giocatori di Napoli, Lazio e Fiorentina. Immobile è stato preferito a Belotti, Chiesa a Bernardeschi. Erano questi i due dubbi maggiori nelle scelte del ct.