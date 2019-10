Lazio-Atalanta, è già sfida per l'Europa che conta

Dopo la pausa per la nazionale riparte la Serie A e a Roma, nell'anticipo delle 15, va in scena Lazio - Atalanta, sfida tra due squadre con vista sull'Europa che conta. L'Atalanta e' chiamata a confermare quanto di buono fatto dall'inizio di questa stagione, una serie di prestazioni che fanno il paio con la fantastica cavalcata dello scorso anno chiusa con il terzo posto finale. La Lazio invece e' chiamata a vincere per tenere il treno Champions, distante soltanto due punti.



L'Atalanta, terza, e' avanti in classifica. E' reduce dalla vittoria col Lecce per 3-1 e la corsa in campionato dei bergamaschi fin qui e' stata impeccabile. In Champions la squadra di Gasperini ha perso le prime due partite.



La Lazio al sesto posto viene da tre risultati utili consecutivi tra campionato e Europa League ed e' reduce dal pareggio contro il Bologna in trasferta. Lotito in un'intervista al Corriere dello Sport ha chiesto una reazione alla squadra visti i risultati altalenanti. "La Lazio deve dare di piu'" ha detto il presidente biancoceleste consapevole del fatto che la partita sia gia' una sfida per la Champions.



Lo storico delle partite, 103esimo incontro tra le due squadre in Serie A, vede l'Atalanta in vantaggio con 34 vittorie. I pareggi sono 39 e le vittorie della Lazio 29. All'Olimpico pero' la Lazio e' in vantaggio. 21 vittorie biancocelesti contro le 13 nerazzurre, 17 i pareggi. L'ultima partita a Roma fini' 3-1 per l'Atalanta con reti di Zapata, Castagne e l'autogol di Wallace che ribaltarono l'1-0 laziale siglato da Marco Parolo. Mentre la prima sfida tra le due societa' risale alla stagione 37/38 quando a vincere fu la Lazio per 4-0.



La Lazio arriva alla sfida a pieno organico, salvo la squalifica di Lucas Leiva, l'Atalanta invece durante la sosta ha perso la sua punta di diamante. Duvan Zapata si e' infortunato nell'ultima partita giocata con la sua Colombia.



Il bilancio tra i due allenatori vede in vantaggio Inzaghi che ha battuto 3 volte Gasperini nelle 7 sfide tra i due. 2 le vittorie dell'allenatore Nerazzurro e 2 i pareggi. Simone Inzaghi inoltre e' un ex della partita avendo giocato con l'Atalanta, in prestito proprio dalla Lazio, nella stagione 2007/08 scendendo in campo 19 volte senza mai trovare la via del gol.



Tra gli ex storici si segnalano due leggende del calcio italiano. Christian Vieri con i nerazzurri di Bergamo ha giocato tre stagioni (la prima nel 95/96; la seconda nel 2006/07 e la terza nel 2008/09). Bobo vestiva biancoceleste nel 98/99 e con la Lazio ha vinto una Coppa delle Coppe e una Supercoppa Uefa. Demetrio Albertini si e' trasferito dalla Lazio all'Atalanta nel 2004/05 dopo una stagione nella Capitale.