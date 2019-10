Immobile: "Ho un debito con la maglia azzurra"

Immobile

Nel secondo giorno di ritiro a Coverciano in vista delle sfide-qualificazione a Euro 2020 contro Grecia e Liechtenstein, è intervenuto in conferenza stampa Ciro Immobile. "Anche nelle mie stagioni migliori con la Lazio, quando sono stato capo cannoniere, mi è sempre mancato qualcosa, quel saltino in più in nazionale. Mi sento di avere un debito con la maglia azzurra, spero di saldarlo all'Europeo, lo voglio con tutto me stesso".



"Il dualismo tra me e Belotti? Io e il Gallo abbiamo un rapporto particolare, la concorrenza fa bene sia a te stesso che alla squadra. Facciamo un ruolo particolare e fortunatamente stiamo segnando entrambi regolarmente. L'importante è che l'Italia vinca e che noi siamo sereni"



"La maglia verde? E' sicuramente un colore particolare, noi siamo molto attaccati all'azzurro ma saremo comunque orgogliosi di indossarla sperando di ottenere lo stesso risultato della nazionale del '54 che vinse 2-0 con l'Argentina"



"Balotelli? Ora siamo io e il Gallo, più avanti vedremo, tutti hanno la possibilità di vestire questa maglia, se ci sarà un altro attaccante vorrà dire che saremo in ballottaggio in tre o quattro"



Sul suo periodo con la Lazio: "Siamo partiti un po' a rilento, ci manca continuità per poter stare lì con le grandi. Questo è un campionato più difficile rispetto agli ultimi anni, è ovvio che dovremo dare qualcosa in più"