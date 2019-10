Moto3: Dalla Porta campione del mondo

Lorenzo Dalla Porta

Lorenzo Dalla Porta (Leopard Racing) vince la gara di Moto3 a Phillip Island, in Australia, e si laurea campione del mondo con due gare d'anticipo.



Il 22enne toscano su Honda partiva sesto in griglia, con un vantaggio di 47 punti su Aron Canet.



La strada per Dalla Porta si è spianata quando il pilota spagnolo è caduto. Secondo al traguardo Marcos Ramirez su Honda; terzo Albert Arenas su KTM. Per Dalla Porta è la terza vittoria stagionale, la seconda di fila dopo quella di una settimana fa in Giappone, a Motegi, e il decimo podio. Il prossimo anno, Dalla Porta correrà in Moto2.