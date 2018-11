Primo posto per la statunitense Kelsi Dahlia Worrel, con il tempo di 52"56. La Pellegrini ha chiuso, invece, in 52"70. La stella del nuoto italiana è stata premiata dell'assessore regionale allo Sport della Liguria, Ilaria Cavo, con l'Oscar di Stelle nello sport per la sua straordinaria carriera e ha ricevuto la maglietta 'Genova nel cuore', dedicata alle vittime del ponte Morandi.

venerdì 9 novembre 2018, ore 18:56