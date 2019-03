L'Empoli esonera Iachini

Lo annuncia il club toscano in una nota sul proprio sito ufficiale.Fatale la sconfitta, la terza nelle ultime cinque gare, di lunedì sera all'Olimpico contro la Roma (2-1). Oltre all'ex allenatore del Sassuolo sono stati sollevati dall'incarico anche i suoi collaboratori Giuseppe Carillo e Fabrizio Tafani."Empoli FC augura al tecnico ed ai suoi collaboratori i più sentiti e sinceri ringraziamenti per il lavoro svolto e le migliori fortune per il futuro sportivo e professionale", fa sapere la società toscana.Iachini lascia l'Empoli con 22 punti in classifica, appena un punto sopra la zona retrocessione. Al suo posto dovrebbe tornare Aurelio Andreazzoli, esonerato lo scorso novembre.

mercoledì 13 marzo 2019, ore 12:13