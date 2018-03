Juve verso il Tottenham

Il Pipita si è allenato in gruppo per tutta la durata della sessione di allenamento. E a questo punto domani si saprà se poter essere a disposizione o meno in vista del match col Tottenham, a seconda di come possa rispondere il suo piede sinistro dolorante all'aumento dei carichi di lavoro di oggi. Filtra in ogni caso ottimismo dall'ambiente bianconero, almeno per vedere Higuain tra i convocati a Wembley.Il terzino ha a sua volta svolto l'intero programma in gruppo, se domani non dovesse avere problemi allora potrà essere della partita. E magari convincere Max Allegri a ribadire anche il 3-5-2. Situazioni tattiche in divenire, dipendenti dalle condizioni pure di un terzo elemento chiave come Mario Mandzukic: il croato ha svolto solo un lavoro personalizzato dopo il giorno di riposo necessario per recuperare dall'affaticamento ai flessori rimediato negli scorsi giorni. Contro la Lazio ha stretto i denti, ma la sua presenza col Tottenham è tutta da valutare.: “Non è stato facile vincere all'Olimpico con la Lazio. Per noi è stata una serata davvero positiva, anche perché il Napoli ha lasciato alcuni punti e ora siamo solo un punto dietro di loro. Siamo tutti contenti per il gol di Paulo che se lo merita, per l'impegno che mette nel suo lavoro ogni giorno, e ha dimostrato ancora una volta, come ha già fatto in altre occasioni, di essere un giocatore capace di risolvere la partita e far vincere la squadra”, ha dichiarato a Sky Sport. Lanciando poi la sfida al Tottenham: “Wembley è un bellissimo stadio, ho avuto il piacere di giocarci con la Nazionale: mercoledì non sarà semplice, il Tottenham è una squadra che gioca bene con il pallone, arriva da un buon periodo in campionato e ha fatto ottime cose in Champions League, compresa la gara di andata contro di noi. Comunque a Torino abbiamo dimostrato di poterli mettere in difficoltà: andiamo a Londra per vincere e per segnare, se giochiamo come sappiamo, e con l’aiuto dei nostri tifosi, come a Roma, sarà possibile. Higuain? Sta recuperando nel migliore dei modi, spero sia con noi in viaggio domani”.La compattezza e la solidità sono sempre state la nostra forza e non dipendono solo dai difensori. Quando ci sono miglioramenti così drastici dipende da tutta la squadra, a partire dal lavoro svolto dagli attaccanti. Tra la difesa a tre e e quella a quattro qualche differenza c'è, ma al di là dei moduli sono l'atteggiamento e la voglia di sacrificarsi che contano. La Champions? Mercoledì ci aspetta una partita in cui i dettagli saranno fondamentali. Credo sarà una gara più aperta rispetto a quella con la Lazio, che si difendeva molto bassa, con tutti gli uomini dietro la linea della palla. Teoricamente le squadre inglesi dovrebbero giocare in modo diverso... Partiamo da un 2-2 in casa e dovremo dare più del 100%, perché servirà una partita straordinaria per vincere”.

lunedì 5 marzo 2018, ore 20:47