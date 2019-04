Giro di Sicilia: Belletti vince in volata la 2ª tappa

Sul traguardo ha preceduto Riccardo Stacchiotti (Giotti Victoria), vincitore ieri, e Juan Sebastián Molano Benavides (UAE Team Emirates), indossando la maglia gialla e rossa di leader della classifica generale, con lo stesso tempo di Riccardo Stacchiotti.A Belletti anche la maglia arancione di leader della classifica a punti. "Ieri ho commesso un errore e l'ho pagato caro, mi dispiace. Oggi e' andata bene, un grande team e una grande vittoria. Siamo qui con ambizioni di classifica generale, abbiamo piu' di un uomo che potrebbe fare molto bene, speriamo di andare forte domani e di chiudere in bellezza domenica" le parole del vincitore di tappa.Prima dell'epilogo veloce nel capoluogo della Regione Siciliana, la seconda frazione era stata animata da una lunga fuga a cinque composta da Viesturs Luksevics (A&V Prodir), Diego Pablo Sevilla (Kometa), Andreas Kron (Riwal Readynez), Andrea Toniatti (Team Colpack) e Antonio Di Sante (Sangemini Trevigiani), ripresi solo quando mancavano circa 7 km al traguardo.Nella parte finale varie squadre si sono poi alternate per portare allo sprint i propri velocisti. La gara era stata momentaneamente neutralizzata dal km 110 al km 125, lungo la discesa dopo il GPM di Geraci Siculo, per garantire la sicurezza dei corridori in gara viste le avverse condizioni atmosferiche. I chilometri finali della tappa sono quindi diventati 219 rispetto ai 234 segnalati precedentemente.

giovedì 4 aprile 2019, ore 18:46