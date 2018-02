Noi non sottovalutiamo nessuno, il Ludogorets può metterci in difficoltà''. Gennaro Gattuso, nella conferenza stampa alla vigilia della gara di andata sedicesimi di finale di Europa League contro il Ludogorets, non ammette cali di tensione.Abbiamo scelto di fare la rifinitura a Milanello perché sarebbe stato assurdo farla dopo 5 ore di viaggio: ci siamo allenati presto con temperature simili a quelle che abbiamo trovato qui in Bulgaria''. Gattuso per la trasferta bulgara deve fare a meno di Locatelli (squalificato) e degli infortunati Conti, Kalinic, Storari e Antonelli.

mercoledì 14 febbraio 2018, ore 19:10