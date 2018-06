Europei donne al via a Sofia

Ad affrontarsi 150 atlete, in rappresentanza di 33 Paesi, tra le quali otto azzurre. La prova è valida anche come qualificazione ai Giochi Europei di Minsk 2019, cui accederanno le prime dieci delle categorie olimpiche. Nella prima giornata di gara, ieri, l'Italia ha rotto il ghiaccio con la vittoria nei 16/i dell'azzurra Irma Testa (60 kg) che si è imposta 5-0 sulla turca Yildiz.Sconfitta invece per la campionessa del mondo 2016: Mesiano ha perso 5-0 negli ottavi contro l'irlandese Walsh.

mercoledì 6 giugno 2018, ore 21:00