Vittorie interne per Civitanova e Trento

Giocati i recuperi del 10° turno di Superlega

Vittorie casalinghe per Cucine Lube Civitanova e Itas Trentino nei due recuperi della decima giornata di andata di Superlega. I marchigiani, con Camperi in panchina al posto del dimissionario Medei, hanno superato la Top Volley Latina per 3-0 (25-23, 25-17, 25-18), mentre gli altoatesini, campioni del mondo per club, hanno regolato per 3-0 (25-18, 25-16, 25-23) la Revivre Axopower Milano salendo cosi' al secondo posto in classifica, ad una sola lunghezza dalla capolista Sir Safety Conad Perugia.



Questa la nuova classifica: Sir Safety Conad Perugia 28 punti, Itas Trentino 27, Azimut Leo Shoes Modena 26, Cucine Lube Civitanova 24, Revivre Axopower Milano 18, Vero Volley Monza 16, Calzedonia Verona 15, Consar Ravenna 15, Kioene Padova 15, Top Volley Latina 13, Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia 11, Globo Banca Popolare del Frusinate Sora 10, Emma Villas Siena 9, BCC Castellana Grotte 4.

ContentItem-5a52061b-fc75-4785-ac5a-5021baa31a5b

Vittorie interne per Civitanova e Trento

Giocati i recuperi del 10° turno di Superlega

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Tematica:Volley^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^Category:Volley:Category-693d381d-a6ee-41f6-84e2-33385844d17a^TAG:Volley:Category-693d381d-a6ee-41f6-84e2-33385844d17a^

/dl/img/2018/12/12/105x79_1544649157079_12122018hlive1%201.jpg