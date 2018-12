Vincono Inter, Roma e Atalanta

Primo successo per il Chievo, pari in Lazio-Torino e Genoa-Fiorentina

Vittoria per Inter, Roma, Atalanta, Udinese e Chievo, pari Lazio-Torino e Genoa-Fiorentina nelle gare disputate alle 15.



Una rete di Keita regala tre punti preziosi all'Inter che passa sul difficile campo di Empoli. La formazione di Spalletti ha avuto diverse occasioni durante il match, ma ha dovuto aspettare il 72' prima di passare in vantaggio con l'ex laziale e firmare la terza vittoria nelle ultime quattro gare.



Pari con gol all'Olimpico tra Lazio e Torino che si dividono la posta in palio. Passa la squadra di Mazzarri che sfrutta al meglio un penalty con Belotti sul finire del primo tempo, poi nella ripresa arriva il giusto pari firmato da Milinkovic Savic. Nel finale espulsi prima Marusic e poi Meite.



La Roma passa a Parma e sembra essersi lasciata alle spalle le nubi riguardo al gioco ed ai risultati. Le reti nella ripresa di Cristante e poi di Under permettono a Di Francesco di andare alla sosta con un po' di serenita' ed ad un solo punto dai cugini della Lazio attualmente quarti.



Goleada dell'Atalanta sul campo del Sassuolo: la squadra di Gasperini si impone addirittura per 6-2 grazie alla tripletta di Ilicic ed alle reti di Zapata (ancora lui), Gomez e Mancini. Per la formazione di De Zerbi non e' bastata la doppietta di Duncan che entrambe le volte ha provato a riaprire il match.



Pari senza reti tra Genoa e Fiorentina che si dividono la posta in palio e muovono la classifica, vittoria dell'Udinese sul Cagliari grazie alle reti di Pussetto e Behrami e infine primo successo del Chievo che grazie ad una punizione di Giaccherini nella ripresa (annullata una rete a Pellissier nel primo tempo dopo la Var) riesce ad avere la meglio sul Frosinone.

