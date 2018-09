Vincono Fiorentina, Genoa e Toro

I viola raggiungono il Sassuolo al 3° posto

CHIEVO-TORINO 0-1

Simone Zaza entra e trasforma il Toro. I granata piegano in extremis il Chievo Verona al Bentegodi grazie ad una rete dell'ex attaccante del Valencia, la prima in campionato e Mazzarri ritrova una vittoria che mancava da tre giornate. Un gol pesantissimo, che premia i maggiori sforzi della squadra ospite nel secondo tempo e che inguaia i veneti. La formazione di D'Anna cercava un successo per annullare la penalizzazione, invece incassa il terzo ko consecutivo e resta fanalino di coda a -1.



Il Toro sale a 9 punti e respira. Se quella di oggi per Belotti e compagni sarà la gara della svolta e il trampolino di rilancio verso l'Europa, lo si vedrà.In avanti D'Anna preferisce Djordjevic a Stepinski, alle loro spalle Birsa e Leris. Out Tomovic, al centro della difesa lo sostituisce Barba. Nelle file granata Iago Falque, non ancora al meglio, si accomoda in panchina come Zaza. Mazzarri si affida al duo Soriano-Edera in supporto a Belotti. Equilibrio e emozioni con il contagocce nel primo tempo. Partono meglio i gialloblù, insidiosi con una conclusione di Depaoli e un diagonale di Giaccherini sventato da Nkoulou davanti alla linea. Gradualmente sale il Torino che però avanza senza troppo determinazione. Ci provano, i granata, con i tentativi di Rincon che di sinistro non inquadra la porta e di Edera, impreciso nella girata su cross di Aina. Dopo la mezz'ora cambio forzato per Mazzarri: De Silvestri alza bandiera bianca, dentro Berenguer. Nel complesso la gara non decolla. La ripresa si apre con un mancino in girata di Leris, il tecnico granata cala la carta Zaza e richiama Edera.



L'ingresso del centravanti lucano trasforma il Toro. D'Anna lancia nella mischia Birsa al posto di Meggiorini, poi sarà il turno di Hetemaj per l'acciaccato Giaccherini. Tenta il blitz Aina, Sorrentino è attento e respinge. Il portiere dei veneti salva poi in uscita su Zaza, servito in area da Belotti. Altro brivido per i tifosi di casa su un quasi autogol di Barba che sventa un tiro-cross di Rincon. Entra Iago Falque per Soriano e il Toro continua a premere: Zaza ci prova di testa su invito del nuovo entrato ma riesce a preoccupare Sorrentino, sciupando una grande chance. Ma l'ex Valencia, lanciato da Berenguer, si riscatta subito dopo infilando il portiere gialloblù in uscita con una splendida scivolata (43'). Nel recupero il Toro potrebbe anche raddoppiare con Iago Falque che però da due passi spreca clamorosamente l'ottimo assist di Belotti.



FIORENTINA-ATALANTA 2-0

Maledetto-benedetto Var. Dopo le lamentele per l'arbitraggio di Mazzoleni nella gara con l'Inter, con rigore contro contestato duramente e quello a favore chiesto invano, la Fiorentina beneficia di un errore arbitrale per vincere contro un'Atalanta che le è stata superiore in quasi tutto. Tranne che sotto porta. Il penalty segnato da Veretout e concesso per un contatto assai dubbio con Chiesa, troppo plateale nel cadere in area, condanna i bergamaschi e regala tre punti di platino ai viola che in pieno recupero trovano anche il 2-0 con una punizione di Biraghi.E' la quarta vittoria di fila in casa per la squadra di Pioli (non accadeva dalll'ottobre 2015) che vale l'aggancio all'Inter a 13 punti e il sorpasso alla Lazio. Bella e inconcludente la squadra di Gasperini che può recriminare anche per qualche occasione sprecata per ingenuità.



Nel primo tempo la partita l'hanno fatta solo i bergamaschi, bravi a sporcare con un pressing feroce ogni iniziativa viola di far ripartire il gioco e a pungere davanti con la coppia Gomez-Zapata. Già al 6' Gomez salta due uomini sulla destra, crossa sul secondo palo per Zapata che non riesce a impattare la palla, che arriva a Castagne, il cui tiro di destro viene murato. Al 12' ancora Gomez pericoloso sulla destra. Vince il duello con Pezzella, entra in area e da posizione defilata calcia in diagonale, con la palla che esce di poco fuori dal palo lontano. Freuler era tutto solo sul secondo palo. Il Papu è micidiale nello stretto ma si perde nell'ultimo passaggio e nella conclusione. E la Fiorentina? Non pervenuta, Simeone appare isolato benchè generoso, la manovra asfittica e in difficoltà quando deve partire palla a terra. L'ultima emozione al 41': Magia di Gomez in mezzo a tre maglie dell'Atalanta, poi scarica palla a rimorchio dove però c'è solo Veretout che fa ripartire il contropiede della Fiorentina: Simeone però sbaglia il lancio per Chiesa.Il duplice fischio dell'intervallo viene accolto con liberazione da Pioli che per l'infortunio di Benassi alla mezzora e l'ingresso di Fernandes aveva rivisto le posizioni, rispostando Chiesa a destra e Pjaca a sinistra.



La ripresa vede inizialmente lo stesso clichè, con Gomez a far venire brividi freddi alla retroguardia viola ma la svolta arriva al quarto d'ora. Toloi atterra Chiesa in area, per Valeri è rigore nonostante le comprensibili proteste ospiti giacchè è apparso più un tuffo che un fallo e Veretout dal dischetto non sbaglia con un tiro dal basso verso l'alto. Non c'è ombra di Var e stavolta ne beneficia la Fiorentina. Gasperini prova la carta Rigoni al posto di Mancini e l'argentino appena entrato sfrutta un'uscita maldestra di Lafont e calcia di precisione col sinistro: la palla, deviata, esce di pochissimo. Entrano anche Ali Adnan e Barrow ed è un forcing violento quello orobico. Al 40' super occasione per Gomez che si inserisce in area su un cross dalla sinistra di Adnan e calcia di prima in diagonale: reattivo Lafont che devia la palla. Finale incandescente ed arriva anche il 2-0 con Biraghi che in pieno recupero su punizione calcia in maniera perfetta sopra la barriera col sinistro. Finisce così, con la Fiorentina che vola in classifica mentre l'Atalanta è in piena zona-retrocessione.



FROSINONE-GENOA 1-2

Il Genoa grazie al suo gioiello Piatek espugna il terreno del Frosinone e lascia i ciociari nei bassifondi della classifica. Punti pesanti invece per il “grifone”, ora a quota dodici punti. Partono convinti i padroni di casa e dopo sei minuti vanno vicini al gol con un gran tiro di Zampano su cui è bravissimo Radu a volare a deviare in corner, mentre la replica ospite sta tutta in un tiro di Pandev troppo debole e che si spegne a lato. Il match è equilibrato e le squadre sono molto propositive, ma col passare dei minuti i rossoblù guadagnano metri di campo e cominciano a rendersi pericolosi. Al ventiquattresimo ottimo assist di Kouame per Romulo che da posizione molto invitante si divora il gol del vantaggio sparando alto, ma nove minuti dopo invece la chance è quella giusta: ancora Kouame di testa serve Piatek ed il polacco si dimostra un eccezionale realizzatore battendo Sportiello con un perfetto destro rasoterra.



Come spesso accade i laziali spariscono dopo aver subito il gol e ne approfitta ancora la squadra di Ballardini, che dopo soli tre minuti raddoppia ancora col Piatek, che a porta vuota appoggia in rete dopo un altro assist di Kouame (bravo a rubare palla a Salomon) e tocca quota otto in classifica marcatori. Serve un episodio per riaprire il match ed arriva al quarantunesimo, quando l’arbitro Sacchi giudica falloso un contatto fra Spolli e Perica ed assegna un calcio di rigore al Frosinone fra le proteste vibranti dei genoani, con Ciano che realizza con freddezza. Nel recupero del primo tempo i giallazzurri hanno anche l’occasione per il pari ma la bella conclusione di Chibsah termina la sua corsa sul palo e al riposo i liguri sono avanti.



Ad inizio ripresa i frusinati tornano on campo con l’idolo locale Ciofani al posto di Perica e i risultati si vedono subito: nel giro di sette minuti arrivano quattro tiri in porta, due di Ciano e uno di Ciofani alti e uno di Campbell che viene comodamente parato da Radu.Il Genoa prova a controllare ma non riesce a riprendere in mano il pallino del gioco, andando però vicinissimo al gol al ventisettesimo con l’ottimo Kouame che dopo un’azione personale calcia in porta e il pallone colpisce prima un palo e poi l’altro finendo fuori. Tre minuti dopo grande salvataggio di Sandro che in acrobazia respinge sulla linea un colpo di testa di Chibsah, mentre al trentaduesimo Salomon ha l’occasione per farsi perdonare l’errore sul secondo gol genoano ma dopo un’uscita a vuoti di Radu mette fuori. Nel finale ci prova il Frosinone ma le occasioni le ha il Genoa con Hiljemark che impegna Sportiello e Mazzitelli che mette fuori di testa. Proprio all’ultimo secondo cross di Ciano per Salomon che colpisce bene in stacco ma vede il pallone uscire per questione di centimetri. Fischio finale dell’arbitro e festa per i tifosi genoani.





ContentItem-cf2b268e-8d20-4c52-ae39-00113a5a939b

Vincono Fiorentina, Genoa e Toro

I viola raggiungono il Sassuolo al 3° posto

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:7ª giornata^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:7ª giornata:Category-8d2f34c5-f2d0-4932-9b6e-84ebe74a6d65^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:7ª giornata:Category-8d2f34c5-f2d0-4932-9b6e-84ebe74a6d65^

/dl/img/2018/09/30/105x79_1538321675625_GettyImages-1043428764%201.jpg