Vinales il più veloce nelle libere 3

Secondo tempo per Marquez, poi Miller

Come ieri sull'asciutto, anche oggi sul bagnato è stato Maverick Vinales, il pilota della Yamaha,il più veloce nelle prove libere della vigilia del gran premio di motogp i programma domani sul circuito di Le Mans.

L'asfalto umido e scivoloso ha impedito ai piloti di correre sui tempi di ieri, ma il compagno di scuderia di Valentino Rossi alla fine si è confermato il più in forma, chiudendo in 1'42"498, davanti al campione del mondo Marc Marquez che con la sua Honda si è attestato a 180 millesimi di ritardo, terzo miglior tempo per il britannico Jack Miller (Ducati Pramac) staccato di 453 millesimi.



Decimo tempo per Valentino Rossi (+1"308), davanti a Andrea Dovizioso nono, mentre Danilo Petrucci è sesto (+989 millesimi).

Quarto tempo per lo spagnolo Alex Rins (Suzuki) a 940 millesimi, quinto Johann Zarco (Red Bull KTM) a 954. Jorge Lorenzo è settimo a 1"170.

ContentItem-a2073f6e-98db-48d6-b391-97a4a4a14849

Vinales il più veloce nelle libere 3

Secondo tempo per Marquez, poi Miller

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:MotoGp^Tematica:Rai Sport^Tematica:Gp di Francia^Tematica:Moto^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:MotoGp:Category-593dc351-7c89-487c-8062-78501ae289a3^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Gp di Francia:Category-e5e1e0d4-77a4-4937-aa49-06688d276c1a^Category:Moto:Category-aa9fd89c-e6e7-4a4a-8d1f-3985b216711d^TAG:MotoGp:Category-593dc351-7c89-487c-8062-78501ae289a3^TAG:Gp di Francia:Category-e5e1e0d4-77a4-4937-aa49-06688d276c1a^

/dl/img/2019/05/18/105x79_1558163416632_GettyImages-1052458058.jpg