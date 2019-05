Venezia batte Trento

La Reyer vince gara-5 e trova Cremona, Milano-Sassari l'altra semifinale

L'Umana Reyer Venezia è la quarta semifinalista dei playoff del basket.



Si è qualificata battendola Dolomiti Trentino 87-62 (16-14, 40-24, 59-39) al PalaTaliercio in gara-5 della sfida dei quarti e conquistando così il punto decisivo per vincere (3-2) la serie.



In semifinale, Venezia se la vedrà con la Vanoli Cremona. L'altra finalista uscirà dalla sfida tra AX Milano e Banco diSardegna Sassari.

