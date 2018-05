A Genova le World Series 2019-2020

La città ligure per la prima volta sede della Coppa del Mondo

Per la prima volta dalla nascita della Coppa del Mondo di vela, uno dei quattro eventi delle World Cup Series sarà ospitato in Italia.



Genova si prepara a entrare nel gotha della vela mondiale, sede per ben due anni di fila, nel 2019 (22-28 aprile) e nel 2020 (20-26 aprile), di una competizione che sarà anche un valido test in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.



La presentazione della tappa italiana del circuito, organizzata con la collaborazione della Federazione italiana vela e dello Yacht club italiano, è avvenuta stamane presso la sala Giunta del Coni alla presenza del numero uno del Comitato olimpico nazionale, Giovanni Malagò e del presidente della Federvela, Francesco Ettorre, oltre ad Alessandra Sensini, olimpionica di windsurf e attuale vice presidente del Coni, Nicolò Reggio dello Yacht club, Stefano Anzalone in rappresentanza del Comune e Riccardo Simoneschi della Fiv.

