Un anno di sport

La mancata qualificazione dell'Italia ai Mondiali di calcio del 2018, il ritiro di Francesco Totti, l'esordio della Var, l'oro mondiale nei 200 di Federica Pellegrini.



Sono stati questi, soprattutto, gli eventi sportivi che hanno caratterizzato il 2017 dello sport italiano. Senza dimenticare, sempre in chiave azzurra, gli ori di Paltrinieri e Detti ai Mondiali di nuoto, il sesto scudetto della Juventus e la finale di Champions League persa a Cardiff contro il Real Madrid.



In chiave mondiale, da ricordare certamente l'uscita di scena di Usain Bolt che cede a Gatlin lo scettro dei 100 ai Mondiali, gli ultimi della sua carriera, ma anche il quarto titolo mondiale di Lewis Hamilton nella F.1 e di Marc Marquez nelle moto.



GENNAIO

Si chiude senza clamorosi colpi la sessione invernale di calciomercato. Tra gli affari piu' importanti, l'Inter ingaggia Gagliardini, la Roma Grenier, la Juventus Rincon, il Napoli Pavoletti, l'Empoli El Kaddouri. Il Palermo cambia ancora allenatore: via Corini, ecco Lopez.

Gennaio rimarra' nella storia come il 'ritorno al futuro' del tennis: agli Australian Open dominano infatti gli evergreen, con Federer che batte Nadal in finale tra gli uomini e Serena Wiliams che si impone sulla sorella Venus tra le donne.

Italsci sempre piu' convincente in vista dei Mondiali: Moelgg vince lo slalom di Zagabria, Paris si impone nella discesa di Kitzbuehel, Brignone il gigante di Plan de Corones (podi per Goggia, Fill, Innerhofer e Gross).

Pellegrino torna il 'signore della sprint' a Falun.

Prosegue la 'campagna azzurra' in Coppa del Mondo di scherma: il 'Dream Team' di fioretto femminile vince la tappa di Algeri (Errigo e Volpi sul podio nell'individuale), Avola terzo a Parigi, Vecchi e Criscio di bronzo a New York.

Civitanova vince la Coppa Italia di volley maschile, la stagione del grande ciclismo riparte nel segno di Porte, primo al Tour Down Under, e Mollema, trionfatore a San Juan.

Agli Europei di pattinaggio figura, argento nella danza per Lanotte-Cappellini e bronzo nell'individuale per Kostner. Fontana si laurea a Torino campionessa europea nello short track per la sesta volta.

In Formula 1, la Mercedes affianca Bottas a Hamilton. Proseguono infine le assemblee elettive delle federazioni: Di Rocco resta presidente del ciclismo, Di Paola e' il nuovo numero uno della Fise.



FEBBRAIO

Due cambi di panchine in Serie A: Mandorlini sostituisce Juric come tecnico del Genoa, il Pescara esonera Oddo e richiama Zeman. Zamparini annuncia il suo addio alla guida del Palermo. Solo la Roma supera i sedicesimi di Europa League: prossimo avversario, il Lione. La Fiorentina esce per mano del Borussia Monchengladbach. C'e' finalmente l'ok del Comune per il nuovo stadio della Roma. Il Leicester da' il benservito a Ranieri.

L'Italtennis di Barazzutti vince 3-2 in Argentina e si qualifica per i quarti del World Group di Coppa Davis, dove affrontera' il Belgio. Le azzurre della Fed Cup di Garbin si arrendono 3-2 alla Slovacchia: per evitare la 'Serie C' dovranno vedersela con Taipei. Lorenzi sconfitto in finale a Quito, Vinci si ferma nei quarti a San Pietroburgo.

Ai Mondiali di sci, Goggia conquista il bronzo nel gigante femmnile; l'azzurra si ripete in Coppa del Mondo nel superG di Cortina, mentre Brignone si aggiudica la combinata di Crans Montana sulla stessa pista che vede Elena Curtoni seconda in superG.

Ai Mondiali di fondo, Pellegrino e' iridato nella sprint tl, il team e' argento nella sprint tc.

Ai Mondiali di biathlon, Runggaldier vince il bronzo nell'individuale femminile.

Altre soddisfazioni per gli azzurri della scherma in Coppa del Mondo: il Dream Team di fioretto femminile trionfa a Danzica, gli sciabolatori chiudono secondi a Padova.

Nel ciclismo, Kittel vince per il secondo anno di fila il Dubai Tour, Ulissi conquista il Gp Donoratico, Quintana la Vuelta Valenciana, Felline il Trofeo Laigueglia; a Hermans il Tour of Oman, a Valverde la Vuelta Andalucia, a Rui Costa l'Abu Dhabi Tour.

Subito tre sconfitte per l'Italrugby nel Sei Nazioni 2017, contro Galles, Irlanda ed Inghilterra.



MARZO

L'Italia di Ventura batte 2-0 a Palermo l'Albania e fa un ulteriore passo verso la qualificazione ai Mondiali del 2018: sara' decisiva, per il primato del girone, la sfida di settembre con la Spagna. Bene anche il test dell'Amsterdam Arena con l'Olanda, vinta per 2-1. Amichevoli di lusso per l'under 21 di Di Biagio, che vince 2-1 in Polonia e perde con lo stesso punteggio all'Olimpico di Roma con la Spagna. Tevecchio confermato alla presidenza della Federcalcio. Zamparini lascia il Palermo: Baccaglini nuovo presidente. La Juventus elimina nel doppio confronto il Porto e vola nei quarti di finale della Champions League, dove affrontera' il Barcellona. Fuori invece il Napoli per mano del Real Madrid e, in Europa League, la Roma contro il Lione, sempre agli ottavi.

Al via la nuova stagione dei motori. Subito Ferrari nel Mondiale di Formula 1, con Vettel che batte Hamilton nel Gp d'Australia. Vinales, dominatore dei test invernali, vince invece il Gp del Qatar della MotoGp davanti a Dovizioso e Rossi.

Goggia rompe il ghiaccio in Coppa del Mondo di sci alpino, vincendo discesa e superG sul tracciato coreano di Jeongseon. Classifiche finali a Hirscher e Shiffrin, Fill si aggiudica per il secondo anno di fila la Coppetta di discesa (e Fill vince la libera nelle finali di Aspen). Brignone, Goggia e Bassino e' l'ordine d'arrivo dell'ultimo gigante ad Aspen.

Nel tennis, Fognini eliminato nei quarti a San Paolo ed in semifinale a Miami. Federer e Vesnina conquistano il titolo a Indian Wells.

Conegliano vince la Final Four di Coppa Italia femminile di volley, Venezia vola alla Final Four di Champions League di basket, fuori Sassari.

Nel ciclismo Kwiatkowski fa il bis sulle Strade Bianche e batte Sagan in volata alla Milano-Sanremo. Van Avermaet si aggiudica la Gand-Wevelgem.

Donato conquista l'argento nel salto triplo agli Europei indoor di Belgrado.



APRILE

La Juventus e' in semifinale di Champions League. I bianconeri superano nel doppio confronto dei quarti il Barcellona e ora se la dovranno vedere con la 'rivelazione' Monaco. Due cambi di panchina in Serie A. Juric torna al Genoa per sostituire Mandorlini, il Palermo esonera Lopez e affida la panchina a Bortoluzzi. Il Pescara retrocede anche per la matematica. Ancelotti vince la Bundesliga col Bayern Monaco. La finale di Tim Cup e' Lazio-Juventus: nelle semifinali, i biancocelesti eliminano la Roma, i bianconeri il Napoli.

L'Italtennis di Barazzutti esce sconfitta dal quarto di finale di Coppa Davis: il Belgio vince 3-2. Le azzurre della Fed Cup restano in 'B' superando Taipei nel play-off. Schiavone trionfa nel Wta di Bogota', Nadal mette a segno la 'decima' a Montecarlo e Barcellona.

Hamilton precede Vettel al Gp di Cina ma il tedesco si prende una rivincita nel Bahrain per poi finire alle spalle di Bottas a Sochi. Nella motoGp, Vinales batte ancora Rossi al Gp d'Argentina, mentre negli Usa 'manita' di Marquez davanti al 'Dottore', in testa pero' alla classifica piloti.

Tragedia nel mondo del ciclismo: muore in un incidente stradale, mentre si sta allenando, il campione marchigiano Scarponi. Belgi protagonisti nelle classiche monumento: Gilbert vince il Giro delle Fiandre e la Freccia Vallone, Van Avermaet trionfa alla Parigi-Roubaix. Valverde si aggiudica Freccia Vallone e Liegi-Bastogne-Liegi. A Porte il Giro di Romandia.

Nel volley, delusione per Busto e Trento, che perdono la finale di Cev Cup battute, rispettivamente, da Dinamo Mosca e Tours. Brava invece Civitanova, che batte Perugia nella semifinale tutta italiane e approda alla finale della Final Four di Champions League, sconfitta dalla 'corazzata' Kazan.

Le fiorettiste azzurre vincono ancora in Coppa del Mondo a Tauber, Zanni conquista l'argento nello strappo col record agli Europei di sollevamento pesi.



MAGGIO

Juventus nella leggenda. I bianconeri, dopo aver sconfitto la Lazio nella finale di Tim Cup, si aggiudicano a Crotone il sesto scudetto consecutivo. Roma seconda e direttamente in Champions nella domenica dell'addio al calcio di Totti, Napoli terzo. Atalanta quarta davanti a Lazio e Milan, tutte in Europa League. Il Crotone si salva in extremis, l'Empoli con Palermo e Pescara in B. L'Inter esonera Pioli e affida la squadra, per il finale di campionato, a Vecchi. Spalletti lascia la Roma, Montella rinnova con il Milan. Spal e Verona conquistano la promozione diretta in A. Il Chelsea di Conte vince la Premier League, il Bayern Monaco di Ancelotti la Bundesliga. L'Italia sperimentale travolge in amichevole San Marino per 8-0.

Doppietta storica della Ferrari a Montecarlo, con Vettel primo davanti a Raikkonen. Pedrosa profeta in patria al Gp di Spagna, Rossi solo decimo. Il 'Dottore' scivola invece in Francia, dove si impone Vinales, che lo supera nella classifica piloti della MotoGp. Lutto per la morte dell'ex iridato Hayden.

L'olandese Dumoulin vince il Giro d'Italia del Centenario; sul podio di Milano anche Quintana e Nibali, unico azzurro a vincere una tappa (Bormio).

Nel volley, la Cucine Lube Civitanova si laurea campione d'Italia battendo nella serie di finale la Diatec Trentino. Tra le donne trionfa Novara.

Il Fenerbahce di Datome regala la prima Eurolega di basket ad una squadra turca.

Nel tennis, Schiavone sconfitta in finale a Rabat, A. Zverev e Svitolina vincono gli Internazionali d'Italia.

Dodicesimo scudetto di fila, nella pallanuoto, per la Pro Recco, Calvisano vince il tricolore nel rugby.

Italscherma sempre super in Coppa del Mondo: tra i tanti successi quello di Daniele Garozzo a San Pietroburgo.



GIUGNO

La Nazionale tedesca ha vinto gli Europei under 21, battendo in finale la superfavorita Spagna. Rammarico per gli azzurrini, che nel girone avevano sconfitto la Germania, prima di arrendersi in semifinale contro la 'rojta'. La Nazionale maggiore tedesca, invece, ha conquistato facilmente la finale della Confederations Cup e domani sera sfidera' il mai domo Cile. Intanto, il Benevento ha conquistato una storica promozione in serie A, Messi si e' sposato, Cristiano Ronaldo e' diventato padre di due gemelli e, dopo diversi problemi col fisco iberico, ha deciso di restare al Real. Proprio CR7 e i 'blancos' hanno aperto il mese schiacciando, a Cardiff, nella finale di Champions, la Juve (4-1).

Spazio poi al calciomercato: Donnarumma tiene in ansia il Milan (ancora incerti il suo rinnovo e il suo futuro), proprio i rossoneri hanno sferrato cinque colpi (Musacchio, Kessie', Rodriguez, Andre' Silva e Borini), Salah ha salutato la Roma (direzione Liverpool), la Juve si appresta ad accogliere Schick, mentre l'Inter nuova di Spalletti e Sabatini ha rispettato i parametri finanziari imposti dalla Uefa e prepara un paio di grandi colpi.

In Formula Uno, Hamilton vince in Canada, mentre Ricciardo trionfa nel Gp dell'Azerbaigian, caratterizzato dalle scintille fra Vettel ed Hamilton. Nella MotoGp Dovizioso e' balzato in testa alla classifica mondiale, vincendo con la sua Ducati al Mugello e in Catalogna, prima del successo di Rossi ad Assen.

Nel ciclismo Aru diventa campione d'Italia e si prepara a sfidare al Tour Froome (a caccia del poker).

Nel tennis Nadal vince il suo decimo Roland Garros. Nell'atletica, nel nuoto e nella scherma ci si prepara per i Mondiali.

Proprio l'Italia della scherma ha realizzato il record di medaglie in un Europeo: 11 totali, ovvero 4 ori, 3 argenti e 4 bronzi. Infine, nel basket, le donne azzurre chiudono al settimo posto gli Europei, sfiorando la qualificazione ai prossimi campionati iridati.



LUGLIO

Luglio e' stato un mese trionfale per i colori azzurri ma anche per le Rosse e per alcuni 'big' internazionali, come Federer e Froome.

Dai Mondiali di nuoto sono arrivate per l'Italia sei medaglie, delle quali tre ori. Su tutte quella vinta da Federica Pellegrini, tornata sulla vetta dei 'suoi' 200 stile libero. A imitare la 'Divina' Gregorio Paltrinieri, oro nei 1500, e Gabriele Detti, vincitore negli 800.

Pioggia di successi anche per l'Italscherma, che ottiene nei Mondiali ben 9 medaglie, chiudendo in testa al medagliere. A brillare, in particolare, i 4 ori, firmati da Paolo Pizzo nella spada, dal fioretto uomini e donne a squadre e dalla sciabola donne a squadre.

Scintillanti le Ferrari. Dopo le vittorie di Bottas in Austria e di Hamilton in Inghilterra, le Rosse hanno centrato un'accoppiata storica a Budapest, con Vettel primo (e sempre piu' leader del Mondiale) e Raikkonen secondo.

Nel tennis Re Roger Federer ha conquistato il suo ottavo Wimbledon (nessuno come lui), mentre Fabio Fognini e' tornato al successo nel circuito Atp sui campi di Gstaad.

Nel ciclismo Chris Froome ha trionfato al Tour de France per la quarta volta in carriera.

Nel Motomondiale, al Sachsenring, si e' imposto Marc Marquez, tornando in cima alla classifica iridata.

Nel calcio la Germania ha vinto la Confederation Cup e il calciomercato ha acceso i sogni di tanti tifosi. Il Milan ha fatto, come a giugno, cinque colpi, fra i quali Biglia e Bonucci, e ha blindato Donnarumma.

Si preparano, infine, i Mondiali di atletica, con l'addio di Bolt, gli Europei di basket, con l'Italia che perde Gallinari, e gli Europei di volley, con gli azzurri privi di Ivan Zaytsev per problemi di 'calzature'.



AGOSTO

Chiude il calciomercato con gli ultimi botti: Schick finisce alla Roma, Matuidi alla Juventus, Kalinic al Milan, Dalbert all'Inter, Pavoletti al Cagliari. I super colpi sono del Psg, che strappa Neymar al Barcellona e Mbappe' al Monaco. Al via il primo campionato con la Var e fioccano subito le polemiche, la Lazio batte la Juventus e si aggiudica la Supercoppa Italiana. Quella Europea, invece, va al Real Madrid, che supera 2-1 il Manchester United.

Nella Formula 1, Hamilton vince il Gp del Belgio davanti a Vettel che prolunga fino al 2020 (estende il suo contratto anche Raikkonen, fino al 2018).

Nel motomondiale, Marquez si aggiudica il Gp della Repubblica Ceca, Dovizioso quello d'Austria e di Gran Bretagna, diventando cosi' il nuovo leader della classifica della motoGp. Morto l'ex campione Angel Nieto. Incidente in allenamento per Rossi: frattura di tibia e perone.

Male l'Italia dell'atletica ai Mondiali di Londra, dove Bolt saluta infortunandosi durante la staffetta: l'unico podio e' della Palmisano, bronzo nella 20 Km di marcia.

Figuraccia anche dell'Italvolley, che perde 3-0 dal Belgio nei quarti e viene eliminata dagli Europei.

Nel ciclismo, Viviani e Bronzini vincono il bronzo, con il veronese che vive un gran momento trionfando anche ad Amburgo e Plouy.

Nel tennis, stop in semifinale per Fognini a Kitzbuehel, A. Zverev trionfa a Washington e Montreal, Dimitrov e Muguruza fanno festa a Cincinnati. L'Itf squalifica Errani per due mesi per doping, dopo tre anni Nadal scalza Murray in testa al ranking Atp.

Chamizo vince l'oro nei Mondiali di lotta, categoria 70 Kg, Nicolai-Lupo si confermano campione europei del beach volley.

Argento mondiale, nel judo, per Marconcini. L'Italia, infine, chiude con un bottino di 32 medaglie le Universiadi di Taipei.



SETTEMBRE

Italia umiliata per 3-0 dalla Spagna al 'Barnabeu', addio al primo posto nel girone e alla qualificazione diretta ai Mondiali di Russia2018. La seconda piazza che vale l'accesso ai play-off e' pero' messa quasi al sicuro con l'1-0 inflitto a Israele. Anche l'under 21 perde 3-0, anche se in amichevole, contro i pari eta' iberici, ma si riscatta battendo 4-1 la Slovenia.

Hamilton vince il Gp d'Italia davanti a Bottas e Vettel e torna in testa al Mondiale di Formula 1. Il britannico si aggiudica anche il Gp di Singapore dopo un incidente in partenza che mette fuori uso le Ferrari di Raikkonen e Vettel.

Marquez vince il Gp di San Marino davanti a Petrucci e Dovizioso e poi bissa nel Gp di Aragon, scappando in classifica (Rossi, in gara nonostante la frattura di tibia e perone, finisce quinto).

Dopo il Tour, Froome conquista anche la Vuelta, realizzando una storica doppietta. Nibali chiude secondo con un successo di tappa, Trentin fa addirittura poker, Villella porta a casa la maglia a pois di miglior scalatore. Contador saluta l'attivita' agonistica, Sagan vince a Bergen il suo terzo mondiale su strada di fila, l'Italbici chiude seconda nel medagliere con nove podi.

La Slovenia si aggiudica gli Europei di basket battendo in finale la Serbia, che ai quarti aveva eliminato l'Italia. Milano e Schio conquistano la Supercoppa italiana.

La Russia batte La Germania di Giani e vince gli Europei di volley in Polonia. L'Italia esce nei quarti battuta dal Belgio. Parziale riscatto azzurro alla Grand Champions Cup, chiusa al secondo posto alle spalle del Brasile.

Fognini insulta un arbitro: espulso con super multa dagli Us Open. Titoli a Nadal e Stephens, Muguruza nuova numero 1 Wta. Il ligure arriva poi in finale a San Pietroburgo.

Grande Italia ai Mondiali di tiro a volo a Mosca: Rossi e Resca conquistano l'oro nel trap, Rossetti nello skeet.

Farfalle d'oro nella finale 5 cerchi ai Mondiali di ritmica a Pesaro. Nono titolo mondiale nel motocross per Cairoli.



OTTOBRE

La Nazionale di Ventura pareggia 1-1 con la Macedonia e ottiene la matematica qualificazione al play-off per un posto ai Mondiali di 'Russia2018' grazie al successo del Belgio sulla Bosnia. Vittoria di misura in Albania, per un posto nella rassegna iridata dovra' sfidare la Svezia. La under 21 strapazza in amichevole per 6-2 i pari eta' dell'Ungheria e surclassa per 4-0 il Marocco. Saltano le prime panchine in Serie A: il Cagliari esonera Rastelli e ingaggia Lopez, De Zerbi rivela Baroni al Benevento.

Per la quarta volta in carriera, Hamilton vince il Mondiale di F1, eguagliando Vettel e Prost. Il britannico della Mercedes, battuto da Verstappen in Malesia, conquista il titolo iridato vincendo in Giappone e Stati Uniti e chiudendo nono in Messico (successo ancora di Verstappen).

Nella MotoGp, Dovizioso beffa Marquez in Giappone, lo spagnolo trionfa in Australia ma il forlivese della Ducati tiene aperta la lotta per il Mondiale andando a segno in Malesia. Morbidelli e' campione nella Moto2.

Per la seconda volta in carriera Nibali vince 'Il Lombardia', l'ultima classica monumento della stagione. Ulissi si aggiudica la classifica del Giro di Turchia.

Nel tennis, Nadal re a Pechino, Goffin trionfa a Tokyo, Federer vince a Shanghai e Basilea. Fognini giunge sino alle semifinali a Stoccolma. Halep nuova numero uno Wta, Wozniacki si aggiudica le Wta Finals di Singapore.

Inizia la Coppa del Mondo di scherma con l'Italia subito protagonista: poker di vittorie per la spadista Navarria a Tallinn, Volpi seconda ed Arrigo terza in Messico, con la squadra di fioretto d'argento.

L'Italia del canottaggio torna dal Mondiale di Sarasota con nove medaglie. Fontana portabandiera azzurra ai Giochi Invernali di PyeongChang2018. Morto Biscardi, l'inventore del 'Processo del Lunedi''.



NOVEMBRE

Flop della Nazionale di calcio, che non supera la Svezia nel doppio confronto del play-off e fallisce la qualificazione ai Mondiali di Russia2018. Esonerato il ct Ventura, si dimette tra le polemiche il presidente della Figc Tavecchio. Saltano quattro panchine in Serie A, a cominciare da quella del Milan: via Montella, squadra affidata a Gattuso. Il Genoa licenzia Juric per Ballardini, l'Udinese Delneri per Oddo ed il Sassuolo Bucchi per Iachini.

Con Hamilton gia' iridato, Vettel conquista il Gp del Brasile, mentre Bottas trionfa ad Abu Dhabi. Marquez si laurea campione del mondo nella motoGp a Valencia piazzandosi terzo, alle spalle di Pedrosa e Zarco; Dovizioso, che lottava per il titolo con lo spagnolo, e' costretto al ritiro.

L'Italbasket comincia alla grande le qualificazioni per i prossimi Mondiali, superando di seguito Romania e Croazia. Argentina, Giappone e Belgio saranno le avversarie degli azzurri del volley nella prima fase del Mondiale 2018 di Italia e Bulgaria.

Nel tennis, Sock vince a Parigi-Bercy, Dimitrov fa sue le Atp Finals. Fed Cup agli Stati Uniti, Coppa Davis alla Francia.

Nei tre test match di novembre, l'Italia del rugby batte le Figi e perde contro Argentina e Sudafrica. Proseguono i successi dell'Italscherma in Coppa del Mondo: tra i tanti podi conseguiti spicca l'oro del 'Dream Team' del fioretto femminile a Saint Maur e il trionfo delle sciabolatrici in Belgio.

Bebe Vio star dei Mondiali paralimpici di scherma, con l'Italia che chiude l'edizione romana con undici medaglie (5 ori, 3 argenti e 3 bronzi).

In Coppa del mondo di sci, Moelgg terza nel gigante di Rebensburg, mentre Fischnaller trionfa nello slittino a Winterberg. Grande argento per la staffetta azzurra mista del biathlon a Ostersund. Presentato, infine, il Giro d'Italia 2018, che vedra' al via, tra tanti campioni, anche Froome.



DICEMBRE

Solo il Napoli stecca in Europa. In Champions League, conquistano gli ottavi di finale Roma (sorteggiata contro lo Shakhtar Donetsk) e Juventus (Tottenham), in Europa League vanno ai sedicesimi gli stessi partenopei (Lipsia), Atalanta (Borussia Dortmund), Milan (Ludogorets) e Lazio (Steaua Bucarest). Ronaldo vince il Pallone d'Oro per la quinta volta ed agguanta Messi. Il Mondiale di Russia2018 inizia ad entrare nel vivo con i sorteggi, svoltisi a Mosca. Il Girone D sempre tra i piu' duri, visto che l'urna mette assieme Argentina, Nigeria, Croazia e Islanda. Sorridono Germania, Brasile, Francia, Belgio e Russia, Spagna e Portogallo subito protagonisti di un derby iberico. Per la sesta volta nella sua storia il Real Madrid vince il Mondiale per club. All'Olimpico di Roma la partita inaugurale degli Europei del 2020. Nicola si dimette dalla panchina del Crotone: il club si affida a Zenga.

Italnuoto super agli Europei in vasca corta di Copenaghen. Gli azzurri concludono con 18 medaglie - 5 ori individuali di Fabio Scozzoli nei 50 rana, Matteo Rivolta nei 100 farfalla, Luca Dotto nei 100 stile libero, Marco Orsi nei 100 misti e Simone Sabbioni nei 50 dorso, 7 argenti e 5 bronzi - 42 primati personali, tra cui un record europeo e 12 primati italiani e vince per la seconda volta il Len Trophy. Magnini annuncia l'addio all'attivita' agonistica.

Mondiale per club di volley stregato per la Lube Civitanova, che perde 3-0 la finale contro Kazan.

Nella Coppa del Mondo di sci, Goggia e' seconda e terza nei due superG di Val d'Isere, Moelgg e' terza nel gigante di Corchevel; nel fondo, Pellegrino e' secondo nella sprint di Davos.

Choc nel ciclismo: Froome positivo al salbutamolo dopo un controllo all'ultima Vuelta; il campione britannico rischia un lungo stop.

Nello snowboard, dominio azzurro a Cervinia con Moioli-Visentin.

L'Itf nomina Nadal e Muguruza campioni del mondo 2017, scudetti a Canottieri Aniene e Prato.

Proseguono i successi dell'Italscherma in Coppa del mondo: Navarria e' seconda nella spada a Doha, Errigo e' seconda a Cancun nella sciabola. Bronzo-bis di Crippa tra gli under 23 agli Europei di cross.

Dopo 32 anni un italiano sale sul podio ai Mondiali di pesistica grazie a Pizzolato, bronzo negli 85 Kg.

Mattarella, infine, consegna il tricolore a Fontana e Planker in vista dei Giochi Invernali di Pyeongchang, dai quali viene esclusa dal Cio la Russia per il 'doping di stato'.

