Tudor: 'Ci teniamo a finire bene'

'Riconfermato sulla panchina? Vediamo in questi giorni'

"Andiamo a Cagliari per finire bene il lavoro che abbiamo fatto". Lo ha detto il tecnico dell'Udinese Igor Tudor nel corso dell'ultima conferenza stampa pre-campionato, in vista dell'ultima giornata che i bianconeri giocheranno in trasferta in Sardegna con la salvezza già in tasca. La partita sarà anche "l'opportunità di farsi vedere per chi ha giocato meno".



In campo ci sarà sicuramente un po' di turn-over. "E' stata una settimana un po' turbolenta. Abbiamo avuto qualche problema di infortuni, Zeegelaar è squalificato. Ma ci teniamo a fare bella figura".



Quanto a una sua riconferma sulla panchina dell'Udinese, Tudor risponde: "Vediamo in questi giorni. E' l'unica cosa che posso dire. Non credo che un allenatore si valuti da una o due partite. Bisogna vedere anche come si arriva a una partita. Solo l'allenatore può sapere veramente come sta la squadra; con le varie problematiche avute dopo la salvezza conquistata, posso conoscere solo io il livello di difficoltà".

