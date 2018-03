Tutto pronto a Milano per i Mondiali di figura

Attesi i protagonisti di PyeongChang, soprattutto Carolina Kostner

E' ormai tutto pronto al Mediolanum Forum di Assago per ospitare i 192 pattinatori che da domani a domenica regaleranno emozioni e magie nel Mondiale di pattinaggio di figura.



Quella milanese sara' la 108ª edizione del Campionato del mondo piu' vecchio di sempre (e' nato nel 1896 a San Pietroburgo con le gare maschili).



Il Mondiale di figura per il capoluogo lombardo puo' essere considerato un primo test event dell'impianto che, in caso prima di candidatura e poi di assegnazione (a Milano nel settembre 2019), potrebbe essere utilizzato in occasione dei Giochi olimpici del 2026.



In una stagione che ha vissuto il momento clou nell'Olimpiade di PyeongChang, le stelle della nobili lame del ghiaccio hanno risposto molto bene per l'evento di Milano. I numeri del Mondiale parlano di una partecipazione elevata di Nazioni, 43, di un costo complessivo di 3,5 milioni di euro per l'affitto e l'allestimento del Forum, un indotto di 10 milioni, 1.200 persone impegnate nell'organizzazione, 70.000 presenze attese per nove eventi con il tutto esaurito previsto per le giornate di venerdi', sabato e per il gala' di domenica.



Il montepremi messo in palio dalla federazione mondiale e' di 686.750 dollari (circa 558.000 euro) con 45.000 dollari ai vincitori delle gare maschili e femminili e di 67,5mila per le coppie d'artistico e di danza.Con Milano, l'Italia ritorna ad ospitare dopo 67 anni un Mondiale di figura, ma ci sono stati anche quelli di Cortina d'Ampezzo nel 1963 e Torino nel 2010.



In casa Italia, dopo un'Olimpiade dov'e' mancato il podio, c'e' voglia di medaglie. Grandi attese sono riposte su Carolina Kostner che al suo quattordicesimo mondiale punta alla settima medaglia di una collezione che nel 2012 l'aveva vista salire sul tetto del mondo. La favorita per l'oro e' la giovanissima russa Alina Zagitova, pattinatrice originaria dell'Udmutria e pupilla del confermato presidente della Federazione, Vladimir Putin.



Vive a Mosca con sua nonna e vede i genitori solo due volte l'anno e rincorre uno storico traguardo a soli 15 anni: in caso di conquista dell'oro, Alina diventerebbe la quinta pattinatrice a vincere nello stesso anno Olimpiadi, Europei e Mondiali dopo la norvegese Sonja Henie (1932 e 1936), l'olandese Sjoukje Dijkstra (1964), l'austriaca Trixi Schuba (1972) e la tedesca dell'Est, Katarina Witt (1984 e 1988).



Molto probabilmente all'ultima competizione internazionale della carriera e' il duo della danza Anna Cappellini - Luca Lanotte. I campioni del mondo del 2014 potrebbero ambire ad podio "alla carriera" in una gara orfani di alcuni big (dai canadesi campioni olimpici Tessa Virtue - Scott Moir agli statunitensi bronzo ai Giochi Maia Shibutani - Alex Shibutani) ma comunque sempre di altissimo livello.



Sentira' la carica del pubblico di casa Valentina Marchei impegnata nelle coppie con Ondrej Hotarek. In campo maschile Matteo Rizzo, reduce dal bronzo ai Mondiali juniores, provera' a stupire ma soprattutto a fare esperienza.



Le prime medaglie da giovedi' sera, con le coppie (dalle ore 18,55). Seguiranno le donne (ore 18,30), e sabato uomini (ore 10) e danza (15,20). Domenica (ore 14,30) sara' dedicata al gala' conclusivo.



