Torino travolge Reggio Emilia

Una vittoria in trasferta e una interna nei due anticipi della 12ª giornata di andata di Serie A.



La Dolomiti Energie Trentino si impone sul parquet della The Flexx Pistoia per 86-79 nonostante i 22 punti realizzati da Ivanov, top scorer della serata.



Successo casalingo, invece per la Fiat Torino, che al PalaRuffini travolge la Grissin Bon Reggio Emilia per 87-64 con 16 punti di Mbakwe e Vujacic, mentre tra i biancorossi ne realizza 12 Wright.



| I TABELLINI

