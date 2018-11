Trento e Civitanova in semifinale da prime

Mondiale per Club | Battute rispettivamente Asseco Resovia e Novy Urengoy

Trento e Civitanova provano a darsi appuntamento in finale al Mondiale per club in corso in Polonia. Scongiurato il rischio derby in semifinale visto che le due formazioni italiane, vincendo anche l'ultima gara, si sono assicurate il primo posto nei rispettivi gironi.



La Cucina Lube ha spazzato via per 3-0 (25-17, 25-18, 25-19) i russi del Fakel Novy Urengoy e ha chiuso in testa nel gruppo A con 8 punti. In semifinale, sabato alle 17.30 a Czestochowa, se la vedra' con i padroni di casa dell'Asseco Resovia, secondi nel gruppo B e battuti oggi dalla Trentino Diatecx per 3-0 (26-24, 25-23, 25-20).



I gialloblu' di Angelo Lorenzetti chiudono cosi' questa prima fase a punteggio pieno e torneranno in campo sempre sabato a Czestochowa quando, alle 20.30, incroceranno proprio il Fakel Novy Urengoy.

