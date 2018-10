Toro, seconda vittoria di fila

Il Frosinone rimonta due gol, la chiude Berenguer al 71'

Dopo il successo per 1-0 sul Chievo, il Torino torna a vincere allo stadio Olimpico e lo fa col risultato di 3-2 contro il Frosinone in occasione dell'anticipo dell'ottava giornata di Serie A.



Gli uomini di Mazzarri trovano il doppio vantaggio, poi si fanno rimontare ma alla fine portano a casa i tre punti grazie al sigillo di Berenguer al 71'.



Il Torino si gode dunque i dodici punti in classifica, mentre non finisce l'incubo per il Frosinone che resta a quota uno con il peggior attacco (3) e la peggior difesa (21). Le statistiche allarmanti dei ciociari non spingono comunque Mazzarri a proporre il turnover. Anzi il tecnico granata schiera Zaza e Belotti sul fronte offensivo e l'intesa tra i due non tarda a farsi sentire: al 5' l'ex Valencia innesca Belotti che colpisce il palo con un diagonale di destro.



Il Frosinone fatica a trovare le distanze tra i reparti e si affida a lanci lunghi che non impensieriscono la retroguardia granata. Al secondo affondo il Torino trova il vantaggio: al 20' Rincon si inserisce sulla trequarti e lascia partire un destro che non lascia scampo a Sportiello.



Gli uomini di Longo spingono molto ma Ciofani e Campbell restano spesso isolati in attacco. Si abbassano i ritmi, il Torino decide di amministrare il risultato senza andare a caccia del raddoppio e gli animi in campo si scaldano anche in virtu' di una gestione arbitrale all'inglese da parte di Pezzuto. Al 38' ci prova Ciano con una conclusione al volo ma Sirigu blocca senza problemi.



Il primo tempo si chiude sull'1-0 e nella ripresa gli sforzi del Frosinone sono vanificati dal raddoppio lampo del Torino: dopo pochi secondi Aina sfonda sulla destra e scarica per Zaza la cui conclusione trova la parata di Sportiello, ma sulla respinta c'e' il tap in vincente di Baselli. Al 55', forse tranquilli per il doppio vantaggio, il Torino si fa sorprendere: sugli sviluppi di un calcio piazzato Goldaniga a botta sicura spara alto con un colpo di testa da ottima posizione. Ma il difensore ciociaro al 58' e' piu' preciso e firma la rete del 2-1 appoggiando in porta dopo una mischia su calcio d'angolo. Il Torino sparisce dal campo e il Frosinone trova la rete del 2-2 al 65': Campbell si accentra e crossa per l'inserimento di Ciano, il cui colpo di testa batte Sirigu.



Serve una magia al Torino per tornare in vantaggio e la magia arriva al 71': Berenguer lascia partire un destro a giro che si infila sotto l'incrocio dei pali. Questa volta il Torino non abbassa la concentrazione e sfiora il poker, ma Zaza colpisce la traversa a botta sicura da buona posizione dopo una situazione confusa in area.



Nel finale salta ogni schema con il Frosinone che si sbilancia in avanti e concede ripartenze ai padroni di casa, ma Lukic all'83' spara addosso a Sportiello. All'87' il Frosinone ruba palla, Chibsah guida il contropiede e serve Perica la cui conclusione non spaventa Sirigu. Di fatto e' l'ultima occasione da gol per i ciociari in questa sfida, nei minuti finali c'e' solo il tempo per un'altra parata di Sportiello su Zaza. il Torino conquista dunque tre punti preziosi, mentre il Frosinone sprofonda in classifica.



I facts post match:

Primo gol per il Torino nel primo tempo di gioco in questo campionato: i granata erano l’unica squadra a non essere mai andata a bersaglio nei primi 45 minuti di partita in Serie A.

Torino (il quinto in carriera nel massimo campionato), che non trovava la via della rete in Serie A dal dicembre 2017 all'Olimpico (Lazio-Torino 1-3Secondo gol per Tomás Rincón con la maglia del

Simone Zaza non forniva un assist in Serie A dal maggio 2015 (Sassuolo-Milan 3-2).

Per la prima volta in questo campionato, il Torino ripete lo stesso risultato per due volte di fila (due successi consecutivi, il precedente contro il Chievo).



Per la prima volta in questo campionato il Torino riesce a mettere a segno più di due gol in una singola partita e più di una rete tra le mura amiche in Serie A.



L'ultimo gol di Edoardo Goldaniga risaliva al dicembre 2017 (Sassuolo-Crotone 2-1); il difensore ha realizzato il primo gol con la maglia del Frosinone, il sesto in carriera in Serie A.



Rete numero due di Camillo Ciano in Serie A (il primo su azione), il secondo consecutivo dopo quello messo a segno nel turno scorso di campionato contro il Genoa dagli 11 metri.



Secondo gol di Alex Berenguer in Serie A; il primo risale al dicembre 2018, messo a segno all'Olimpico contro i biancocelesti (Lazio-Torino 1-3).

Il Toro è imbattuto nelle 11 gare interne disputate in Serie A contro squadre neopromosse (8V, 3N) e solo una volta non ha trovato il gol in queste.



Il Frosinone è stato sconfitto in ognuna delle ultime cinque trasferte di Serie A, incassando nel parziale ben 16 reti.

Otto delle nove reti messe a segno dal Torino in questo campionato sono state realizzate nei secondi tempi.

ContentItem-c86b1356-a6c7-4662-a57f-b41897ae8c63

Toro, seconda vittoria di fila

Il Frosinone rimonta due gol, la chiude Berenguer al 71'

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Calcio^Tematica:Calcio^Tematica:Torino^Tematica:Frosinone^Tematica:serie A^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^Category:Calcio:Category-59f92492-5b6f-4225-be7b-973a887faca9^Category:Torino:Category-e8aa756b-fba3-4abf-aee0-be1147437bc0^Category:Frosinone:Category-a54c94ee-f375-4e63-b788-22fca88aaa44^Category:serie A:Category-e05f4c49-d1ef-4986-95da-1dca448d9eff^TAG:Calcio:Category-4d4c839c-0b46-4694-aec5-a1dcfc31ab94^TAG:Torino:Category-e8aa756b-fba3-4abf-aee0-be1147437bc0^TAG:Frosinone:Category-a54c94ee-f375-4e63-b788-22fca88aaa44^TAG:serie A:Category-e05f4c49-d1ef-4986-95da-1dca448d9eff^