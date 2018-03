Tite fa visita a Neymar

Il ct verdeoro vuole conoscere i tempi di recupero del brasiliano

Il ct della nazionale di calcio del Brasile Tite ha fatto visita a Neymar per conoscere i tempi del recupero dell'attaccante verdeoro, recentemente operato al piede.



Secondo quanto riportato dal portale "Globoesporte" Tite è stato martedì nel palazzo che Neymar ha nella città di Mangaratiba, sulla costa meridionale di Rio de Janeiro, pochi giorni prima del viaggio che il tecnico farà con la nazionale in Russia per giocare una partita amichevole.



Il 26enne attaccante del Paris Saint-Germain sta recuperando a Mangaratiba, dopo l'operazione a cui si è sottoposto ai primi di marzo in Brasile, dopo aver subito un infortunio al quinto metatarso del piede destro in una partita di campionato con il Psg.



Nei giorni scorsi Neymar aveva ricevuto a casa il presidente del club francese, Nasser al Khelaifi, in visita dal brasiliano evidentemente per cercare di dissipare le crescenti voci su un possibile ritorno di Neymar nel campionato spagnolo dopo essere diventato l'acquisto più costoso della storia del calcio. Il Psg ha pagato 222 milioni di euro per il brasiliano al Barcellona.



Neymar dovrebbe restare fuori fino a metà maggio, giusto in tempo per rimettersi in forma per la Coppa del Mondo di Russia 2018, in programma dal 14 giugno al 15 luglio. Tite spera di poter contare su di lui per l'inizio del ritiro per la Coppa del Mondo, con il Brasile che si riunirà dal 21 maggio nelle strutture tradizionali a Granja Comary, sulle montagne di Rio de Janeiro.



"E' un giocatore differente, tra i tre migliori al mondo", lo ha lodato Tite questa settimana, annunciando la squadra per le amichevoli che i verdeoro affronteranno il 23 marzo a Mosca contro la Russia e quattro giorni dopo a Berlino contro i Campioni del mondo della Germania.

