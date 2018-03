Cassandro 3° nello skeet in Messico

In Cdm vince il bicampione olimpico americano Hancock

L'azzurro Tammaro Cassandro, tiratore casertano 'nipote d'arte' (suo zio Ennio Falco, attuale ct dell'India, vinse l'oro olimpico ad Atlanta '96) si è piazzato al terzo posto nella prova di Skeet della prima 'tappa' della Coppa del mondo di tiro a volo, in corso a Guadalajara.



La gara è stata vinta dal fuoriclasse statunitense Vincent Hancock, oro olimpico a Pechino '08 e Londra '12, che nello spareggio ha battuto per 6-5 l'australiano di Brisbane Paul Adams dopo che i due avevano chiuso alla pari, sul 59/60, la serie conclusiva di piattelli che avrebbe dovuto assegnare la vittoria. Cassandro ha ottenuto il terzo posto con 49/50, mentre ha deluso l'altro azzurro Luigi Lodde, ex campione d'Europa, solo 27/mo.

