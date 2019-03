Tiger Woods salta l'Arnold Palmer

Infortunio al collo: "Forse in campo al The Players"

Infortunio al collo, Tiger Woods salta l'Arnold Palmer Invitational di golf.



Assenza pesante a Orlando (7-10 marzo), dove saranno in campo sei tra i primi dieci giocatori al mondo. Tra questi anche l'azzurro Francesco Molinari.



Quello che si verifica in Florida è un colpo di scena inaspettato, ma 'The Big Cat' non ha recuperato da un problema riscontrato la settimana scorsa. "Ho provato a recuperare - l'annuncio di Woods su Twitter - ma sfortunatamente non ce l'ho fatta. Spero di essere pronto per il Players Championship (14-17 marzo, ndr)".



Quello annunciato oggi è il primo forfait in un torneo degli ultimi due anni del 43enne Woods.

