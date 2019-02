Test Montmelo: è Vettel il più veloce

Per il ferrarista 169 giri e il miglior tempo di giornata

Prima uscita piu' che positiva per la nuova Ferrari SF90 portata al debutto sulla pista di Barcellona da Sebastian Vettel. Nella prima giornata di test pre stagionali, infatti, il tedesco ha inanellato ben 169 giri, ovvero come disputare due Gran Premio di Spagna e mezzo, senza mostrare nessun segno di problemi, anzi, ottenendo il miglior tempo di giornata con 1'18"161.



Se come consuetudine il team di Maranello ha deciso di dividere il lavoro dei propri piloti al volante della nuova monoposto, alternandoli (domani tocchera' a Charles Leclerc, ndr), in casa Mercedes si e' preferito come al solito fare sedere dietro al volante della nuoba W010 sia Lewis Hwmilton che Valtteri Bottas.



Il finlandese ha girato al mattino, portando a compimento 69 tornate con un miglior tempo di 1'20"127, alla fine ottavo tempo di giornata, precedendo il team mate che nel pomeriggio ne ha fatti 81, risultando di 8 millesimi piu' lento. Lavoro diverso, quindi, per i due top team, con la Red Bull che ambisce a inserirsi in questa lotta per il titolo, che ha portato in pista Max Verstappen.



Per l'olandese 128 giri e nessun problema con la nuova power unit Honda, con il quarto tempo (1'19"426) ottenuto nel tardo pomeriggio, inserendosi tra le due monoposto spinte dal motore modenese, la Haas di Romain Grosjean, che al termine di 65 giri ha fermato il cronometro su 1'19"159 e la Alfa Romeo di Kimi Raikkonen. Il campione del mondo 2007 ha ottenuto un buon 1'19"462 concludendo la giornata qualche minuto prima della bandiera a scacchi, fermandosi lungo la pista da dopo ben 114 giri.



Dietro alla prestazione di Vettel, piu' lento di quattro decimi Carlos Sainz, all'esordio al volante della nuova McLaren motorizzata Renault. Per lo spagnolo 119 giri e nessun problema. In fondo alla scala dei tempi odierni le due Renault ufficiali con Nico Hulkenberg, decimo a 2"8 dal connazionale della Ferrari e davanti di 3 millesimi al neo compagno di team, Daniel Ricciardo che ha effettuato solo 45 giri contro i 65 del tedesco. Sesto tempo per Daniil Kvyat con la Toro Rosso, a due millesimi da Raikkonen e davanti di quasi tre decimi alla Racing Point (ex Force India, ndr) di Sergio Perez.



Assente la Williams che, in un box ancora in via di ultimazione, ha messo in mostra la vettura della passata stagione, mentre la nuova monoposto, la FW42, Robert Kubica e George Russell, la dovrebbero poter provare forse da mercoledi', sempre che in factory riescano ad assemblarla in tempo. Intanto, domani, come detto sara' il giorno del debutto del monegasco Leclerc al volante della SF90 e di Antonio Giovinazzi con l'Alfa Romeo racing.

ContentItem-94258226-eab1-473f-b205-fa6586e72894

Test Montmelo: è Vettel il più veloce

Per il ferrarista 169 giri e il miglior tempo di giornata

Page-ee1a90f1-a807-48db-aa75-7b9354ceb240

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Rai Sport^Tematica:F1^Tematica:F1^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:F1:Category-3a722426-9adb-4b6f-8e3c-f980ce43dd55^Category:F1:Category-a516550f-3e1e-4cab-aec0-74734168ce14^TAG:F1:Category-a516550f-3e1e-4cab-aec0-74734168ce14^