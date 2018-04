La finale è Nadal-Tsitsipas

Rafa Nadal e Stefanos Tsitsipas sono i finalisti del torneo di Barcellona, sulla terra rossa. Il numero 1 del mondo e del seeding, nonché campione in carica, ha sconfitto per 6-4 6-0, in un'ora e 22 minuti, il belga David Goffin, n.10 Atp.



Per il maiorchino si tratta della 400ª vittoria sulla terra battuta e della finale numero 113 in carriera, nella quale andrà a caccia del 77esimo trofeo. Dall'altra parte della rete domani troverà il 19enne greco Stefanos Tsitsipas, n.63 Atp che dopo aver eliminato nei quarti l'austriaco Thiem ha battuto oggi 7-5 6-3 lo spagnolo Pablo Carreno Busta, n.11 Atp.

