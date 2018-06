Queen's, Djokovic ok

Novak Djokovic ha superato il primo turno al torneo del Queen's Club di Londra, uno dei tradizionali appuntamenti in avvicinamento a Wimbledon.



L'ex n.1 del mondo, oggi precipitato al n.22, si è imposto poco più di un'ora, giusto un allenamento per regolare 6-2, 6-1 il qualificato australiano John Millman, numero 63 Atp. Nel prossimo turno se la vedrà contro il bulgaro Grigor Dimitrov, secondo favorito del tabellone, che si è dovuto impegnare per tre set 6-3, 6-7(4), 6-3 per superare il bosniaco Damir Dzumhur. Subito fuori, invece, il sudafricano Kevin Anderson, terza testa di serie, che ha ceduto per 7-6(4), 4-6, 7-6(3), all'argentino Leonardo Mayer.

