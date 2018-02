Rotterdam, Seppi cede a Federer

L'altoatesino battuto in semifinale in due set

Andreas Seppi cede a Roger Federer nelle semifinali del torneo Atp di Rotterdam, in Olanda.



Il 33enne altoatesino, n.81 al mondo e ripescato come lucky loser, è stato battuto dallo svizzero n.1 del ranking mondiale per 6-3 7-6(3) in un'ora e 24 minuti di gioco. Federer incontrerà ora in finale il bulgaro Grigor Dimitrov, n.5 della classifica Atp e seconda testa di serie del torneo indoor olandese da 1.862.925 euro.

