Rio Open, Fognini ai quarti

Il campione azzurro ha battuto l'americano Sandgren

Fabio Fognini soffre ma centra l'ingresso ai quarti di finale del "Rio Open", torneo ATP World Tour 500 dotato di un montepremi di 1.461.560 dollari in corso sui campi in terra rossa di Rio de Janeiro, in Brasile. Al secondo turno il 30enne ligure, numero 21 del mondo, ha superato in rimonta il 26enne tennista statunitense Tennys Sandgren, numero 60 del ranking, con il punteggio di 4-6 6-4 7-6(6), dopo due ore e 17 minuti di gioco.



Fognini venerdì si giocherà un posto in semifinale con lo sloveno Aljaz Bedene, numero 43 Atp, reduce dalla finale a Buenos Aires (persa domenica contro Dominic Thiem). Sarà l'ottavo testa a testa fra i due e il ligure si è aggiudicato tutte le sette precedenti sfide, l'ultima delle quali proprio a Rio de Janeiro due anni fa (anche nel 2014 aveva sconfitto Bedene nel torneo brasiliano).

ContentItem-3b1fb9f0-1357-479c-be3f-ae476c6d4b5b

Rio Open, Fognini ai quarti

Il campione azzurro ha battuto l'americano Sandgren

Page-9e2cbf15-87f2-4239-9189-54610079fc42

5

Tematica:Rai Sport^Tematica:Sport^Tematica:Tennis^Tematica:Rai Sport^Tematica:Altri sport^Category:Rai Sport:Category-0bb7280a-fedf-4a10-8e98-0299bce7d3c7^Category:Sport:Category-379fd98d-9fb7-4ebd-ba3b-920af37e03eb^Category:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^Category:Rai Sport:Category-8dd105bb-81ce-4ebe-8b8d-f0a0fcf1655c^Category:Altri sport:Category-50144474-6c9b-48a6-9b01-58216c5102a9^TAG:Tennis:Category-5f1619f9-7ff2-4b55-ae91-4a798454a580^

/dl/img/2018/02/23/105x79_1519377977491_GettyImages-921005304.jpg