Montecarlo: esce Djokovic, Nadal sul velluto

Il serbo è stato eliminato dall'austriaco Thiem. Seppi ko con Nishikori

E' senza dubbio l'uscita di scena diNovak Djokovic la notizia del giorno al Masters 1000 di Montecarlo, terzo della stagione e primo sulla terra battuta.



Il serbo ex n.1 del mondo si è arreso agli ottavi di finale a Dominic Thiem, che era al rientro del circuito dopo l'infortunio subito a Indian Wells. Si è chiusa oggi anche l'avventura nel Principato della racchetta azzurra, con l'eliminazione di Andreas Seppi in tre set per mano del giapponese Kei Nishikori.



Quello tra Nole e l'austriaco era il confronto più atteso di giornata e non ha tradito le aspettative. Thiem ha saputo metabolizzare anche una primo set perso al tie-break dopo esser stato avanti 5-2 e aver mancato un set point riuscendo comunque a vincere per 6-7, 6-2, 6-3 dopo due ore e mezza di gioco. L'austriaco ha così bissato l'affermazione ottenuta nei quarti del Roland Garros dello scorso anno su Djokovic, impegnato alla ricerca del suo tennis migliore dopo l'intervento al gomito.



Nei quarti l'austriaco affronterà lo spagnolo Rafael Nadal, n.1 del mondo e campione in carica, che ha compiuto un altro passo verso il suo undicesimo successo nel Principato - regolando pe r6-3, 6-2 il russo Karen Khachanov così da allungare a 12 partit ela sua striscia positiva sui campi del Country Club monegasco. Diventano dunque 65 le vittorie (solo +4 sconfitte) a Montecarlo dello spagnolo.



Thiem è stato l'unico capace di battere loscorso anno Nadal sulla terra battuta - è accaduto nei quarti di finale degli Internazionali BNL d'Italia al Foro Italico - anche se poi il mancino di Manacor si prese una immediata rivincita al Roland Garros.



Nell'ultimo incontro di giornata, Seppi ha resistito tre set a Nishikori prima di arrendersi. L'altoatesino ha ceduto per 6-0 2-6, 6-3, in poco più di un'ora e tre quarti di partita al giapponese, in ripresa dopo il lungo sto per l'infortunio al polso rimediato ad agosto della scorsa stagione. Buono comunque il bilancio del torneo per Seppi che non arrivava negli ottavi in un "1000" proprio da Monte Carlo nel 2014 quando poi fu fermato da Rafa Nadal.

