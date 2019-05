Berrettini: "Pronto per Roma"

"Non vedo l'ora di giocare a Roma, per me vuol dire tutto, gli Internazionali sono il torneo per cui ho deciso di giocare a tennis": così Matteo Berrettini ai microfoni del Tgr Lazio.



Il tennista romano, reduce dalla vittoria nel torneo di Budapest e dalla finale, domenica scorsa, a Monaco di Baviera è impaziente di affrontare le sfide del Foro Italico. "Mi sento bene e sono felice di quello che sto facendo - le sue parole - prima di questi due tornei stavo passando un periodo così e così come è normale che succeda quando si ha una carriera sportiva. Sono contento perché ho lavorato tanto e comunque l'impegno c'è sempre. Mi sento in fiducia e non vedo l'ora di iniziare qui".



Berrettini si dice "sorpreso da me stesso ma ora anche i big cominciano a conoscermi. Giocare a Roma è il massimo - conclude - voglio coinvolgere il pubblico e incontrare Nadal e Djokovic il più avanti possibile".

