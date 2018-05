Tavecchio: "Conte il mio dopo Ventura"

"Senza i tagli del Coni lo avrei tenuto, con lui saremmo al Mondiale"

"Chi era il mio nome dopo Ventura? Conte. Avrei fatto carte false con tutti gli sponsor del mondo e ci arrivavo di sicuro". Così l'ex n.1 Figc Carlo Tavecchio. "Senza Ventura l'Italia sarebbe al Mondiale? Le voglio fare una battutaccia. Se io non avessi dato 28-30 milioni al Coni, mi tenevo Conte - ha spiegato a Sportitalia -. Conte restava se noi avevamo la capacità economica di pagarlo. Però la Federazione ha dato 30 milioni. O meglio, il Coni si è trattenuto più di 30 milioni dei contributi che dava alle federazioni passando da 80 milioni a 36-37 quando c'ero io. Quindi ce ne passano di soldi. Potevo pagare Conte, Pelè. Con Conte non saremmo mai rimasti a casa".



Parlando del post Ventura, Tavecchio ha raccontato che avrebbe "bussato ovunque e c'erano gli sponsor per riportare Conte a casa. Mancini? Tutti sanno la mia fede sportiva, quindi come posso parlare di una persona che ha dato dei grandi risultati all'Inter. La questione è che io non conosco la sua situazione dal punto di vista tecnico".

