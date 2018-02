Svitolina trionfa a Dubai

Elina Svitolina ha concesso il bis, confermandosi campionessa del "Duty Free Tennis Championships", torneo Wta Premier, con 2.623.485 dollari di montepremi complessivo, che si è concluso sul cemento di Dubai, negli Emirati Arabi Uniti.



In finale l'ucraina, numero 3 Wta e prima favorita del seeding, ha liquidato per 6-4 6-0, in appena un'ora e dieci minuti di gioco, la russa Daria Kasatkina, numero 24 del mondo, mettendo a segno il terzo successo in altrettanti confronti con la ventenne di Togliatty.



Per Svitolina, 23 anni di Odessa, è l'undicesimo trofeo Wta, su 13 finali disputate, il secondo in questa stagione, dopo quello conquistato lo scorso gennaio a Brisbane, battendo in finale la Sasnovich.

