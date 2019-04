Giro di Sicilia, a Stacchiotti la 1ª

Successo nella gara partita da Catania

Riccardo Stacchiotti, con il tempo di 3 ore 48' 02", ha vinto in volata la prima tappa del Giro di Sicilia, disputata da Catania a Milazzo, per 164,3 chilometri.



Alle spalle della prima maglia giallorossa della corsa si sono piazzati altri due italiani: Manuel Belletti, secondo, e Luca Pacioni, terzo. La seconda delle quattro tappe previste è la Capo D'Orlando-Palermo, di 236 km.



Il Giro di Sicilia è ritornato nell'Isola a 42 anni dall'ultima edizione disputata nel 1977. La storica competizione ciclistica, fondata nel 1907, ha ritrovato le strade della Sicilia, snodandosi attraverso un suggestivo percorso che attraversa cinque province, da Catania in cima all'Etna, per un totale di 708 chilometri complessivi.

